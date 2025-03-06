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娛樂 電視

男星撞臉「火雲邪神」！康康現場學蛤蟆功 爆笑畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》，節目再度邀來台語歌壇教父紀明陽，他在歌壇地位崇高，本人卻相當親和，連許志豪都說：「本來想說他會不會不苟言笑，結果他好好笑喔。」紀明陽也提到，「以前廖峻、澎澎那個錄音帶是我製作的，就知道我有多好玩了。」他還透露自己私下有一個綽號就叫「老頑童」。

康康（右）主持《綜藝一級棒》。（中視提供）康康（右）主持《綜藝一級棒》。（中視提供）

節目中每回歌手演唱完，紀明陽總是用心點評，也會分享音樂領域的專業知識，當他形容頓音的另外一個名稱叫「蛤蟆功」時，康康竟忍不住開起玩笑：「你提到蛤蟆功讓我想到，你的外型有點像《功夫》裡面的火雲邪神。」他講完還蹲地做出青蛙跳的動作，此舉不僅讓眾人笑翻，就連紀明陽也被逗到一度接不下話。

而康康開紀明陽的玩笑還不只一樁，當李子森獨唱《童年》一曲時，唱到一半他就在台上吹起口哨，這神來一筆很有效果，許志豪直誇李子森口哨吹得很好，「那段吹那麼長，真沒幾個人做得到的」，接著便稱連紀明陽老師聽了都有感覺，這時康康笑著接話：「好在老師有穿包大人，不然這下子我們要喊卡了。」

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