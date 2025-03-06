晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸昔環抱李沁挨轟 吻戲像拔罐「嘴唇整個吸住」

王大陸4年前宣傳新戲時，因環抱緊貼李沁遭轟鹹豬手。（翻攝自微博）王大陸4年前宣傳新戲時，因環抱緊貼李沁遭轟鹹豬手。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸近期爭議不斷，不僅捲入逃兵風波，又涉嫌教唆富二代游翔閔毆打計程車司機，5日凌晨合議庭裁定他500萬交保，消息震撼社會，他過去的黑歷史也被挖出，2021年王大陸在中國節目上宣傳新戲時，與女星李沁即興表演一段浪漫場面，但距離沒拿捏好，女方表情相當僵硬，此舉也遭轟鹹豬手。

王大陸曾和中國女星李沁合拍古裝劇《狼殿下》，有次上節目宣傳時，兩人要演出一段浪漫劇情，只見王大陸從背後環抱李沁又不斷撫摸手臂，李沁當下表情相當抗拒，但仍敬業表演完。王大陸當時的舉動也被網友罵翻，他只能PO文道歉。

李沁事後表示王大陸拍吻戲像在拔罐。（翻攝自微博）李沁事後表示王大陸拍吻戲像在拔罐。（翻攝自微博）

不僅如此，李沁和王大陸在《狼殿下》中吻戲畫面也被翻出，只見王大陸的嘴巴完全蓋住了李沁的嘴唇，李沁事後形容王大陸當下是把她嘴唇整個吸住，像是在拔罐。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中