王大陸昔環抱李沁挨轟 吻戲像拔罐「嘴唇整個吸住」

王大陸4年前宣傳新戲時，因環抱緊貼李沁遭轟鹹豬手。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸近期爭議不斷，不僅捲入逃兵風波，又涉嫌教唆富二代游翔閔毆打計程車司機，5日凌晨合議庭裁定他500萬交保，消息震撼社會，他過去的黑歷史也被挖出，2021年王大陸在中國節目上宣傳新戲時，與女星李沁即興表演一段浪漫場面，但距離沒拿捏好，女方表情相當僵硬，此舉也遭轟鹹豬手。

王大陸曾和中國女星李沁合拍古裝劇《狼殿下》，有次上節目宣傳時，兩人要演出一段浪漫劇情，只見王大陸從背後環抱李沁又不斷撫摸手臂，李沁當下表情相當抗拒，但仍敬業表演完。王大陸當時的舉動也被網友罵翻，他只能PO文道歉。

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李沁事後表示王大陸拍吻戲像在拔罐。（翻攝自微博）

不僅如此，李沁和王大陸在《狼殿下》中吻戲畫面也被翻出，只見王大陸的嘴巴完全蓋住了李沁的嘴唇，李沁事後形容王大陸當下是把她嘴唇整個吸住，像是在拔罐。

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