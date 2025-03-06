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娛樂 電影

《封神第二部》雙特殊版本確定登台 第一部將限期免費看

〔記者許世穎／綜合報導〕神話史詩電影《封神第二部：戰火西岐》繼先前宣布將在台上映後，片商昨再公布包括IMAX及Screen X雙特殊版本也將同步參戰。同時，為了迎接二部曲上映，首集《封神第一部：朝歌風雲》也將免費放送！

《封神第二部：戰火西岐》Screen X專屬海報。（鴻聯國際提供）《封神第二部：戰火西岐》Screen X專屬海報。（鴻聯國際提供）

《封神第二部：戰火西岐》將延續前作的磅礡氣勢，帶領觀眾進入更激烈、更浩大的封神世界，在各方面都有全面拓展，隨著殷商大軍進攻西岐，西岐保衛戰揭幕，更多法術交鋒的奇幻場景、更為壯觀炫目的視聽場面也將採用IMAX特殊畫幅驚豔呈現，電影全片將上下延展鋪滿IMAX銀幕，提供比2D影廳多26%的畫面內容，為觀眾帶來「全幅視野」的磅礴神話史詩，能深度沉浸在恢弘磅礴的大戰場面，彷彿「親臨」這場封神決戰之巔。

除了曝光IMAX版，還有透過三面環繞式銀幕技術的Screen X版，讓影像延展至影廳側牆，觀眾將沉浸於270度的戰場視角，感受戰火紛飛的震撼。西岐城池內外的壯闊攻防戰、魔幻元素交織的神話大戰，也將在Screen X影廳的沉浸式畫面中進一步升級。

《封神第二部：戰火西岐》IMAX專屬海報。（鴻聯國際提供）《封神第二部：戰火西岐》IMAX專屬海報。（鴻聯國際提供）

此外，片商也宣布將從3月7日到13日在「鴻聯國際YouTube頻道」24小時不間斷播放《封神第一部：朝歌風雲》，還有MyVedio、Friday等串流平台也同步跟進開放免費收看，觀眾可以把握機會重溫陳牧馳的「封神榜」經典畫面，參加片商舉辦的直播抽獎活動，有機會參加《封神第二部》IMAX首映會，搶先欣賞續集。

《封神第二部：戰火西岐》將於3月14日在台上映，預售票現正熱售中，詳情可洽電影《封神三部曲》粉絲專頁。

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