娛樂 最新消息

（影）腳滑？粿粿爆婚內出軌 應援踩空影片點閱破700萬

5年前粿粿在球場應援舞台踩空影片突然爆紅。（翻攝自YouTube）5年前粿粿在球場應援舞台踩空影片突然爆紅。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊「粿粿」江瑋琳結婚3年，育有1女。未料今（29）范姜彥豐怒指粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，痛斥兩人「道德淪喪」更指家庭遭破壞。兩人婚變消息炸開後，5年前粿粿在球場應援舞台踩空影片突然爆紅，點閱超過726萬次。

男星范姜彥豐（右）與前中信兄弟啦啦隊「粿粿」江瑋琳結婚3年，育有1女。（翻攝自IG）男星范姜彥豐（右）與前中信兄弟啦啦隊「粿粿」江瑋琳結婚3年，育有1女。（翻攝自IG）

雖然只有短短12秒，但這段影片曾在2020年成為YouTube頻道點月前3迷影片。還原當時狀況，中信兄弟2019年到花蓮球場出賽，PS女孩在舞台上熱情應援，結果團員之一的粿粿跳著跳著居然踩空，右腳直接卡在舞台和護網間的空隙，還好粿粿的左腳撐在舞台上沒有摔倒。後來粿粿曾在綜藝節目表示，在花蓮這次險些跌落舞台的經驗，是她加入PS女孩後最糗的一次，還打趣說還好自己有練過軟骨功，才能再失去平衡的狀況下找回重心。

這次粿粿面對疑似腳滑出軌的狀況，不知是否仍能發揮軟骨功功力，順利甩開婚內出軌風波，讓人期待。

