自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范姜彥豐怒爆粿粿婚內出軌！王子遭控小王 情史曝光全是女神

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐怒控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名「王子」邱勝翊介入兩人家庭引起軒然大波。回顧王子過往的情史，清一色全是女神等級，包括楊丞琳、鬼鬼、郭雪芙、席惟倫，不過唯一承認過的對象，只有香港女星鄧麗欣。

邱勝翊、粿粿。（資料照，記者陳奕全攝）邱勝翊、粿粿。（資料照，記者陳奕全攝）

王子2018年與鄧麗欣交往，這段相差6歲的姊弟戀一直受到外界關注，然而雙方聚少離多結束3年情。分手後港媒一度爆出王子花心的形象，鄧麗欣更親上火線替男方澄清，大讚他：「是個非常好，非常善良的傳統男生。」高EQ回應被封為最佳前任。

粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出結婚3年的婚變傳聞。（翻攝自IG）粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出結婚3年的婚變傳聞。（翻攝自IG）

而王子之後拍攝電影《山中森林》時，與飾演他女友的郭雪芙傳出假戲真做的緋聞，但雙方都否認。郭雪芙曾回應：「不要再幫我亂配對了。」王子也澄清：「為什麼會有不實以及這麼偏頗的報導。」

王子接著參加運動節目《全明星運動會》，與同為班底的小5歲女星席惟倫被拍到一起看電影約會、出國打卡相同景點等，沒想到現在卻遭爆介入粿粿的家庭，目前他未有回應。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中