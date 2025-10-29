范姜彥豐怒爆粿粿婚內出軌！王子遭控小王 情史曝光全是女神

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐怒控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名「王子」邱勝翊介入兩人家庭引起軒然大波。回顧王子過往的情史，清一色全是女神等級，包括楊丞琳、鬼鬼、郭雪芙、席惟倫，不過唯一承認過的對象，只有香港女星鄧麗欣。

邱勝翊、粿粿。（資料照，記者陳奕全攝）

王子2018年與鄧麗欣交往，這段相差6歲的姊弟戀一直受到外界關注，然而雙方聚少離多結束3年情。分手後港媒一度爆出王子花心的形象，鄧麗欣更親上火線替男方澄清，大讚他：「是個非常好，非常善良的傳統男生。」高EQ回應被封為最佳前任。

粿粿（左）與范姜彥豐近日爆出結婚3年的婚變傳聞。（翻攝自IG）

而王子之後拍攝電影《山中森林》時，與飾演他女友的郭雪芙傳出假戲真做的緋聞，但雙方都否認。郭雪芙曾回應：「不要再幫我亂配對了。」王子也澄清：「為什麼會有不實以及這麼偏頗的報導。」

王子接著參加運動節目《全明星運動會》，與同為班底的小5歲女星席惟倫被拍到一起看電影約會、出國打卡相同景點等，沒想到現在卻遭爆介入粿粿的家庭，目前他未有回應。

