范姜彥豐曝粿粿出軌始末！「看到明確證據」 點名王子開嗆

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過如今兩人傳出婚變，兩人這陣子皆未對外說明，不過今（29）日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子，范姜彥豐也在影片中直言：「我看到太太與王子邱勝翊明確的出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」

粿粿遭指控與王子（右）婚內出軌。（翻攝自IG）

粿粿今年3、4月去美國的照片，可發現同行的有王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，獨缺她親愛老公范姜彥豐。范姜彥豐在影片中提到，當時自己是和家人出遊，而老婆在美國期間原本都有連絡，但漸漸地粿粿卻減少回覆訊息頻率，「想說她只是玩得太開心，希望未來可以有更多時間可以讓她跟朋友相處，雖然難過，但也覺得夫妻久了就是這樣，但她三天兩頭會約朋友出去，一開始會報備，後來也漸漸不想報備跟誰出去，每天早出晚歸，凌晨三、四點才回家，天亮才回家，最後直接不回家。」更直言沒想到粿粿去一趟美國就變這樣。

范姜彥豐強調自己有看過兩人出軌的證據，但粿粿堅決否認，但范姜彥豐也說夫妻倆在進入協商後，粿粿與王子還是持續相處，更說粿粿還有帶著孩子去見王子，范姜彥豐更開嗆男方：「做錯事並不可怕，可怕的是人沒有自我反省的能力，你破壞了我的家庭，至今跟我太太還有密切的聯繫做出這樣的事情，你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎，這就是你以人品自居，身為公眾人物愛惜羽毛的方式嗎？真的好可笑，我居然還把這種人當作真心的朋友。」

