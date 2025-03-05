BL劇男星失戀喝到爛醉 毛祁生氣爆抓包「閨密同房情」

徐瑋澤（左）在《獨佔接班人》中失戀，半夜跑去找張家陞喝到爛醉。（翻攝自LINE TV）

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐瑋澤在BL劇《獨佔接班人》中失戀，為了排解難過情緒，半夜跑去找張家陞喝到爛醉，戲外他笑稱完全沒有這樣的療傷經驗，表示：「我遇到難過或挫折的事情，都會想吃高級料理，或是吃很罪惡的食物，可能炸雞之類的，化悲憤為食量！」

反而是張家陞在大學時，曾因自己失戀，買了一手啤酒買醉，張家陞笑稱很能理解徐瑋澤角色的心情，「當時還不知道自己酒量如何，沒想到喝兩杯就醉了，朋友看到我在那邊一個人很悲傷，就過來陪我，覺得這樣的陪伴很溫暖。」

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兩人劇裡喝到爛醉，在房間裡面一覺到天亮，隔天被毛祁生抓包，當場大發雷霆，質問張家陞「看看你在做什麼，一點（接班）自覺都沒有！」也瞬間點燃張家陞的怒火，反擊說：「你又想逼我了嗎？你只在乎你自己。」兩人關係降到冰點，毛祁生替角色的反應補充解釋道：「因為先前王湛（張家陞 飾）已經喝醉過一次，這次還跟朋友喝成這樣，一開房門看到他跟另一個男生躺在那邊，生氣跟吃醋的心情都有。」

張家陞（右）在《獨佔接班人》中被毛祁生罵沒有接班自覺，情緒爆發。（LINE TV提供）

此外，劇中「圖章CP」徐瑋澤長期選擇性忽視朴靖恆的心意，讓朴靖恆心死，最終決定不再等待對方，並接受家族聯姻，更當著徐瑋澤的面拿出鑽戒說「我決定要求婚了，祝福我吧！」讓徐瑋澤又氣又心痛，朴靖恆也直言：「這場戲真的很虐，拍攝時自己也心情很複雜」。《獨佔接班人》於LINE TV、愛奇藝國際站每週五晚上8點播出。

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