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父母車禍雙亡、弟弟雙腳殘廢！毛祁生《接班人》揭露內心黑暗過往

父母車禍雙亡、弟弟雙腳殘廢！毛祁生《接班人》揭露內心黑暗過往毛祁生（左）在《獨佔接班人》中對車禍有陰影，被張家陞救下一命。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕毛祁生、張家陞主演BL劇《獨佔接班人》，劇中，毛祁生飾演的禮儀師「唐篤知」在高冷男、魔鬼教練冷酷外表下，原來隱藏著18歲生日當天，父母在趕慶生的路上不幸遭遇車禍雙亡的悲慘過去，從此「他的生日竟是父母忌日」，而車禍倖存的弟弟也因此心臟受損、雙腿無法行走，親眼見到事故發生的唐篤知，將自己視為不幸的源頭，選擇獨自一人承受痛苦，他戲中角色內心最黑暗的過去被揭露。

父母車禍雙亡、弟弟雙腳殘廢！毛祁生《接班人》揭露內心黑暗過往張家陞（左）在《獨佔接班人》像小太陽一樣陪伴在毛祁生身邊。（LINE TV提供）

他認為角色內心很苦，面對負面情緒顯得相對壓抑，被問戲外如何面對低潮，毛祁生自認最佳的排解方式就是找類似的影片來看，「去領悟角色裡的人是怎麼去應對，也沒有百分之百複製，畢竟電影都比較誇飾，但我總能學習到東西。」但如果是受到別人的負面情緒影響，他會先試著休息、冷靜後，再去面對。

張家陞則和劇中角色一樣充滿正能量，遇到不順心的事情，總是用「樂觀心態」解決，坦言：「有不開心的事我都會用很正向的心態去面對，做自己喜歡的事，比如我會跟朋友去騎檔車，因為我會覺得很自在、放鬆，或者健身，把多餘的力氣發洩在運動上，最重要的是，我覺得人活在這世界上最重要的就是要開心、快樂。」至於怎樣的安慰方式會令「獨佔CP」毛祁生、張家陞感到窩心，兩人不約而同回答「只要默默陪伴就很溫暖」。

《獨佔接班人》每周五晚上8點在LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

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