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才新婚焦凡凡！婁峻碩火速公開新身分：真的很興奮

婁峻碩擔任第二屆金狼獎推廣大使。（金狼獎執行委員會提供）婁峻碩擔任第二屆金狼獎推廣大使。（金狼獎執行委員會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩與焦凡凡才在沖繩舉辦了浪漫婚宴，工作滿檔的婁峻碩，擔任第二屆金狼獎推廣大使，將與導演好友一盞進行對談，難掩期待說：「很難得有機會能把自己的MV放上大螢幕，真的很興奮。」

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金狼獎今年不辦頒獎典禮，將以「MV新狼潮2025」打造專屬的MV主題遊樂園，4月4、5、6日一連三天在華山文創園區登場，主辦單位力邀婁峻碩、孫盛希、TRASH、張若凡等藝人與不同導演對談，舉辦「MV SCREENING」放映會。

婁峻碩與導演一盞合作多年，坦言自己非常注重音樂與影像的連結，認為MV不僅是視覺呈現，更是完整音樂作品不可或缺的一部分。

金曲歌后孫盛希則是與彭道森導演對談，不忘分享：「謝謝MV培養了我對於音樂的想像力，讓我從音樂聯想出畫面，也從畫面啟發音樂。」

TRASH期待透這次活動，帶給大家更多的創意與靈感，「無論是導演的創意或是音樂本身要傳達的內容，只要貼合到位往往能發揮一加一大於二的功效。」

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