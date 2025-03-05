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阿爆被台灣棒球激勵！5月攻上大巨蛋 大咖嘉賓全曝光

阿爆將率領「那屋瓦少女隊」登上大巨蛋演出。（必應創造提供）阿爆將率領「那屋瓦少女隊」登上大巨蛋演出。（必應創造提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌后阿爆今天出席記者會，率領子弟兵「那屋瓦少女隊」亮相，她們將擔任2025雙北世界壯年運動會開幕典禮嘉賓，5月17日登上大巨蛋，提及最愛看的運動賽事，自曝近期迷上棒球，每天都看到熱血沸騰。

阿爆將擔任2025雙北世界壯年運動會開幕典禮嘉賓。（必應創造提供）阿爆將擔任2025雙北世界壯年運動會開幕典禮嘉賓。（必應創造提供）

看到台灣隊的精采表現，阿爆感動直呼：「看到這群年輕的選手們真的很辛苦，有的從各個國家被徵召回來打球，贏球後看到他們激動地哭，自己也覺得很感動，運動員真的是一個不容易的工作。」

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阿爆受邀在大巨蛋演出，而她4年前辦過音樂結合運動會的「阿嘟運動演唱會」，未來打算舉辦第2屆嗎？阿爆老實招認，第一屆太盛大，所以要先存錢，以免大家失望。

2025雙北世界壯年運動會開幕典禮的演出陣容除了阿爆，還有比莉、周湯豪母子檔以及江宏傑、告五人、莊智淵等卡司；閉幕典禮邀來百大DJ RayRay、妮妃雅、草屯囝仔、葛西瓦，並由Energy壓軸登場。

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