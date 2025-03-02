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方大同病逝！她聽完遺作痛揭玄機：像失能受限身體

阿爆曾擔任護理師，感嘆方大同能做完專輯《夢想家》真的很不容易。（上引娛樂提供）阿爆曾擔任護理師，感嘆方大同能做完專輯《夢想家》真的很不容易。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同因為生病而過世，去年發行的專輯《夢想家》成了他的遺作，屢獲金曲獎肯定的原住民歌手阿爆去年曾在社群介紹這張專輯，昨天得知噩耗遺憾表示：「是用盡全力的做完這張吧，好難過喔，無病無痛放心飛翔。」

熱愛音樂的方大同，在調養身體的日子裡，腦中一直有創作靈感湧現。去年更以宅錄方式，拖著病體在狀態好的時間，錄製完了這張新專輯。

方大同電鍋上個月21日病逝，享年41歲。（翻攝臉書）方大同電鍋上個月21日病逝，享年41歲。（翻攝臉書）

阿爆去年聽完他的專輯時，發現整張聽感畫面像黑白電影，也感受到悲傷跟溫柔，「有點像是失能受限的身體，使用剩下有能力的部分專注的完成的作品。」

曾擔任護理師的阿爆更形容：「類似之前陪伴復健病人在有限的身體條件下，重新開始使用與認識自己新的身體站起來再一步步往前走，每天狀況不同，有時候原地不動，有時候情況好轉可以多走幾步，拖著病體但不忘記要往前推進一步一步。」感嘆方大同能做完這張專輯，真的很不容易。

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