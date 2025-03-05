蕭淑慎突切割老公「冤有頭債有主」爆婚變？梁軒安回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕蕭淑慎與老公梁軒安結婚7年多，2024年梁軒安陸續被曾姓女子、女歌手Rina指控性侵，不過都遭到梁軒安否認，夫妻關係也沒因此生變，但蕭淑慎凌晨在社群平台突發聲明與梁軒安是各自獨立個體，對方在外行為與她無關，還說「冤有頭債有主」遭疑婚變。對此，梁軒安剛回應「我不會質疑她的做法或想法，身為她的丈夫 ，就是保護她照顧她支持她」，否認離婚。

梁軒安（右）和蕭淑慎結婚7年，風波不斷。（翻攝自臉書）

蕭淑慎今提到，「我跟梁軒安雖然是夫妻，但是在事業及人際關係上，是完全二個獨立的個體」，由於雙方都是成熟的大人，所以特地聲明「我蕭淑慎在外面所有的行為或是事業都與梁軒安無關，同樣，梁軒安在外面所有的行為及人際交往 事業也與我蕭淑慎無關」。

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蕭淑慎還霸氣表示「所謂冤有頭債有主，以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰」，當然如果誰做得好就直接表揚當事人就好，最後也提醒「我很好也沒有離婚」、「誰都不要來問我是不是發生什麼事」。

對於蕭淑慎的言論，梁軒安今指出自己不會質疑她的做法或想法，「身為她的丈夫 ，就是保護她照顧她支持她，就像前陣子我的事情，她也是一直支持我，無論高山低谷，就是夫妻」，強調兩人想法是一致共識的。

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