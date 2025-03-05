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娛樂 最新消息

兒童台姐姐接寵物節目！粟粟笑開懷：帶狗出去玩又能賺錢

〔記者林欣穎／台北報導〕曾任兒童台姐姐的「甜甜姐姐」活躍於網路社群，如今改藝名粟粟接下緯來戲劇台的社群平台「萌主毛很多」旗下的網路節目《萌主玩很大》主持工作，本身有養三隻狗的她是「資深犬奴」，接下寵物節目主持棒、能帶狗出去玩又能賺錢讓她相當開心。

粟粟接下寵物網路節目主持。（緯來提供）粟粟接下寵物網路節目主持。（緯來提供）

粟粟是多年的犬奴，養了三隻狗的她也慶幸遇到好公婆，之前與老公交往時，公婆就知道她有養狗，出去逛街看到擺飾很像粟粟養的狗，還特別買回來送她，讓她直呼太貼心。婚後住進婆家，為了讓狗狗能去院子方便，公婆還特別把院子的地板裝修成防水地板，即使狗狗大小便完沒第一時間整理也OK，粟粟不好意思地說，真的很幸運遇到好婆家，讓她當個好命媳婦。

育有一雙子女的粟粟實踐寵物與孩子和平相處的境界，粟粟的約克夏「呆呆」很高需求，需要她花時間陪伴摸摸，有時候她太顧及孩子，呆呆還會哭哭等媽媽來陪伴。粟粟說，養寵物也是需要有閒又有錢，有時候看個醫生噴飛好幾千元，讓她認為一定保寵物保險才會有保障。

粟粟得知接下《萌主玩很大》的網路節目主持工作時，覺得能帶狗出去體驗各式不同的寵物餐廳就覺得太棒了，又能為自己與寵物留下紀錄，對主人來說，往後回頭看會覺得是人生中珍貴的一段。

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