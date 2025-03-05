伍佰唱回台灣了！小巨蛋飆3場出招對付黃牛 搶票時間曝光

搖滾天王伍佰將在小巨蛋開唱。（開麗娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾天王伍佰全新世界巡迴演唱會「Rock Star 2」登場，演唱會將於4月從新加坡開跑，6月13日至6月15日至台北小巨蛋開唱，這次巡迴也會前進日本、馬來西亞以及中國等多個城市，勢必掀起全球樂迷的搶票熱潮。

為了回應粉條們的熱情支持，伍佰與團隊特別規劃於小巨蛋直接連唱三場，並以實名制售票，出招杜絕黃牛，希望讓喜愛他的粉條能有更多機會一同參與這個搖滾盛會。

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伍佰全新巡演正式起跑。（開麗娛樂提供）

出道邁入第35年的伍佰，與China Blue的合作也長達33年之久，這組默契十足的夥伴準備好展開第15回的全新巡演，雖然這次的巡演名稱為「Rock Star 2」，但實際與上一回的「Rock Star」為全然不同的演出。

團隊接續使用「Rock Star 2」這個名稱，是想傳達這個演唱會的精神就是由伍佰出發，一位不喜歡重複做同樣的事的藝術家，一位在人生的歷程中不斷破壞再創造的搖滾巨星，持續的身體力行搖滾精神，希望觀眾不要被主題的框架所限，因為每一場演出，都會為每個參與者創造出不同的體驗與感受；小巨蛋門票將於3月14日中午12點開放「國泰世華CUBE信用卡卡友專區」獨家優先購票，3月15日中午12點於拓元售票正式開賣。

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