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娛樂 最新消息

王大陸找人打司機 陳沂酸寧願坐牢也不想當兵

王大陸因涉嫌教唆毆打司機而被檢方聲押禁見，法院裁定500萬元交保。（資料照）王大陸因涉嫌教唆毆打司機而被檢方聲押禁見，法院裁定500萬元交保。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲藝人王大陸才因逃避兵役遭約談，4日再爆去年透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方，被警方依殺人未遂移送檢方偵辦，新北地檢署昨晚拘提王大陸到案，以涉教唆傷害、違反個人資料保護法等罪嫌，他另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見；新北地院今晨裁定王大陸500萬元交保。

王大陸爆出殺人未遂事件，網紅陳沂隨即在臉書發表看法：「看來王大陸寧可坐牢也不想當兵啊！逃兵意志甚是堅決。」並開酸2012年同樣打運將被法辦的Makiyo、丫子：「這下Makiyo領軍的『叫不到車的姊姊』，又多了王大陸這個新成員！同團還有ㄚ子跟李妍瑾，都會暴打司機。」

據了解，王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，期間他先是認為連姓司機繞路，起第一波口角，下車後他的鑰匙掉在車上，但車門打不開，王大陸狠敲車窗，再與連男二度起口角。

檢警懷疑，王大陸事後向富二代友人游翔閔告狀，游男透過關係找到連男，並撂人將他打進醫院，檢警在偵辦王大陸逃兵案時發現此事，昨日前往王、游柱居處搜索，並拘提到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

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