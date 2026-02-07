自由電子報
娛樂 最新消息

別剉～雙火馬年上半場變局四伏！ 12生肖「火煉真金」化危機為轉機

過了立春，正式進入2026丙午年，命理師示警：上半年最危險的不是失敗，而是衝動！（達志影像）過了立春，正式進入2026丙午年，命理師示警：上半年最危險的不是失敗，而是衝動！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕布局馬年新運，「農曆年前最後一週」很重要！2026丙午年的上半場，自陽曆2月立春啟程，至7月小暑前夕，正是從嚴冬甦醒、邁向盛夏的關鍵上升期。命理師提醒，丙午雙火，宛如兩重烈日疊加，預示這半年整體的社會氛圍與個人運勢，將充滿「火」的特質：光明、熱情、急速的展現與流動，但也伴隨著競爭、躁動與能量的高消耗。

「雙火帶來曝光，也帶來考驗。」在事業上，機會如星火般迸發，但需辨別何者是可燎原的真火，何者僅是轉瞬即逝的煙花；在人際上，交流互動熱絡，卻也易因心直口快而引發衝突；在財務上，獲利管道看似增多，但衝動消費與投資失誤的風險也同步增高。

「上半年最危險的不是失敗，而是衝動。」命理專家菲菲老師強調，機會變多，不代表每一個都要接；越是好消息多的時候，越要盯緊自己的判斷力。

 

➤鼠│才華奪目，言慎則吉

．運勢核心：創意噴發，忌犯官符。

．危機：鋒芒過露，不喜約束的個性，容易在無意間觸犯上司權威或既定規則，引發職場風波。切記將才華用於「創新解決方案」，而非「挑戰現有制度」。

．轉機：才思與表達力旺盛，是憑藉創意與專業技能脫穎而出的絕佳時期。

 

➤牛│沉潛進修，友伴明算

．運勢核心：厚積薄發，情財兩清。

．危機；在與朋友、同儕合作或往來時，易出現責任歸屬模糊或利益分配問題。事前明訂規則，情感與金錢劃分清楚，是避免後患的關鍵。

．轉機：是充電學習、積累實力與信譽的階段，易得長輩貴人相助。

 

➤虎│樂享生活，開源節流

．運勢核心：福至心靈，忌貪橫財。

．危機：嚴防享樂過度導致開銷失控，對於酒肉朋友提出的合資、賭博性投資，必須高度警惕，真正的福氣藏在穩健的日常生活中。

．轉機：生活多采多姿，人緣佳，能從興趣與社交中獲得快樂與意外小利。

 

➤兔│求變心切，穩重者勝

．運勢核心：思變破局，忌衝動決。

．危機：情緒波動大，易因不滿而草率做出離職、分手或冒險投資等重大決定。宜將躁動能量導向藝術創作或專業革新，而非人際對抗。

．轉機：內心充滿改變現狀、突破框架的強烈渴望，財運上有非傳統機會。

 

➤龍│直覺敏銳，遠離糾葛

．運勢核心：靈感泉湧，孤芳自賞。

．危機：人際上易感疏離，須謹防因價值觀差異或金錢借貸與朋友失和。

遠離複雜的合夥關係，專注於精神世界的探索。

．轉機：直覺與洞察力強，對神秘學、心理學或幕後策劃深感興趣，適合獨立研究。

 

➤蛇│廣結人脈，守成為上

．運勢核心：應酬不斷，耗財傷神。

．危機：社交活躍，是拓展人脈網的時期，但相應的娛樂與人情開銷也大增，甚至可能遇到朋友借貸。。

．轉機：需確立個人財務底線，熱鬧中保持清醒，不沉迷於無效社交，喜遇能深度交流的知己。

➤馬│鋒芒畢露，收斂則成

．運勢核心：競合之間，以德服人。

．危機：克制「唯我獨尊」的心態和尖銳言辭，以免招致暗中不滿或直接衝突。將好勝心用於自我超越，並學習讚美與合作，方能引領團隊。

．轉機：個人魅力與競爭力強，在團隊中渴望主導，利於衝刺業績。

 

➤羊│穩中有貴，和氣生財

．運勢核心：根基穩固，以和為貴。

．危機：人際上需避免因敏感或比較心而與同事、朋友產生嫌隙。維持和諧氛圍，能讓你的穩定好運持續增值。

．轉機：運勢平順，易獲得家族支持或政策面的利好，適合規劃長遠目標，如進修、置產。

 

➤猴│壓力即機遇，貴人暗助

．運勢核心：重任壓肩，淬煉成金。

．危機：可能承接充滿挑戰的任務，面對嚴格要求，壓力山大。

．轉機：展現抗壓性與專業能力的絕佳舞台，過程中常有資深貴人暗中指點、化解危機。勇於承擔者，將贏得無可替代的信任與地位。

 

➤雞│事業登高，內外兼修

．運勢核心：仕途順遂，心守桃源。

．危機：內心世界豐富，時有與眾不同的孤高想法，需平衡外在的規範榮耀與內心的自在寧靜，在框架內尋求創新。

．轉機：事業運強勁，有晉升、獲獎、擔綱要職的顯著機遇，社會地位提升。

 

➤狗│深耕興趣，謹防損耗

．運勢核心：神遊物外，現實謹守。

．危機：現實中務必看管好個人財物，避免遺失，對任何合資、借貸提議都應保守以對，謹防因大意或人情而破財。

．轉機：精神世界豐富，對深度知識、藝術創作等領域充滿熱情，適合獨立耕耘。

 

➤豬│正財穩健，遠離是非

．運勢核心：勤勞致富，安分守己。

．危機：環境中可能存在無形的壓力、嚴格的審查或突發的規範變動。只要堅守崗位，恪守法紀，不貪非分之財，自能平穩發展，遠離麻煩。

．轉機：財富主要來自於本職工作的辛勤付出，是踏實積累的時期。

 

點圖放大header
點圖放大body

