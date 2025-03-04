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王大陸不用逃 網紅律師指：可能真的不用當兵

男星王大陸繼逃避兵役之後，又爆發出疑似痛毆司機，遭警方以殺人未遂移送偵辦。（本報資料照，記者陳逸寬攝）男星王大陸繼逃避兵役之後，又爆發出疑似痛毆司機，遭警方以殺人未遂移送偵辦。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王大陸先前因涉嫌逃避兵役，花百萬元造假、裝病被逮，沒想到如今右出叫車起糾紛，竟找人痛毆司機，警方以殺人未遂案件移送偵辦。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安今（4）在社群平台發文，表示：王大陸可能真的不用當兵了。

網紅｢巴毛律師」陳宇安認為王大陸有很大機率不用當兵了。（翻攝自臉書）網紅｢巴毛律師」陳宇安認為王大陸有很大機率不用當兵了。（翻攝自臉書）

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巴毛律師指出根據《兵役法》第5條規定，曾判處5年以上有期徒刑者，或執行有期徒刑在間合計滿3年者，經裁定感訓處分者，其感訓處分期間禁服兵役，稱為「禁役」。巴毛律師進一步解釋，如果王大陸所犯罪刑真的被認定是「殺人未遂」，依照《刑法》第271條「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之」。

巴毛律師也利用司法院的量刑服務平台幫王大陸大概算了一下，然後說：「嗯 …他不用當兵的可能性還蠻大的」。

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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