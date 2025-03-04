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娛樂 最新消息

（連線專訪）《夜魔俠：重生》宛如雙人角力！查理對決文森像較量頂尖選手

查理考克斯x文森唐諾費里奧專訪影音

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕漫威全新影集《夜魔俠：重生》的核心主題在於內心黑暗的掙扎，剛好是「夜魔俠」麥特梅鐸與「金霸王」威爾森費斯克兩大主角共同的特質。飾演麥特的查理考克斯表示，接演這個角色多年，覺得最有趣的就是角色在外在與真實身分之間的關係，「這讓麥特梅鐸比許多超級英雄更加獨特。」

查理考克斯（左）和文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）查理考克斯（左）和文森唐諾費里奧一同回歸《夜魔俠：重生》。（Disney+提供）

在《夜魔俠：重生》中，麥特試圖放下夜魔俠的身分，全心投入自己的法律事業，並展開一段新戀情，他認為自己能夠擺脫過去的陰影，邁向光明的未來。但當犯罪與腐敗捲土重來，這份平靜很快便被打破。

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文森唐諾費里奧在影集《夜魔俠：重生》續扮「金霸王」威爾森費斯克文森，形容該劇是一場關於角色自我救贖的旅程。（Disney+提供）文森唐諾費里奧在影集《夜魔俠：重生》續扮「金霸王」威爾森費斯克文森，形容該劇是一場關於角色自我救贖的旅程。（Disney+提供）

查理形容：「作為一名視障律師，麥特在日常生活中對他人隱瞞真相的次數，甚至比作為夜魔俠時還要多，而夜魔俠才是真正的他，因為只有在披上戰衣時，他才能完全發揮自身的感知能力，真正體驗這個世界。」尤其麥特是一名虔誠的天主教徒，雙重身份讓他充滿罪惡感、羞恥與焦慮，「這些內心衝突使得這個角色更加豐富，讓他的自我探索充滿戲劇張力。」

查理考克斯在《夜魔俠：重生》再扮「夜魔俠」麥特梅鐸，認為角色的自我探索充滿戲劇張力。（Disney+提供）查理考克斯在《夜魔俠：重生》再扮「夜魔俠」麥特梅鐸，認為角色的自我探索充滿戲劇張力。（Disney+提供）

經過多年合作，查理說已經和飾演金霸王的文森唐諾費里奧建立起合作默契，「我們處於一個獨特的狀況，因為我們已經扮演這些角色、建立這個世界很長時間了，文森不僅是一位傑出的演員，也是一個擁有豐富經驗的創作者。我從他身上學到了許多，和他對戲，就像與頂尖的網球選手較量一樣，讓自己變得更好。」

查理考克斯（右）直說和文森唐諾費里奧合作多年已建立良好默契。（Disney+提供）查理考克斯（右）直說和文森唐諾費里奧合作多年已建立良好默契。（Disney+提供）

文森則形容《夜魔俠：重生》其實是一場雙人角力，「觀眾可以看到兩個破碎的男人試圖修補自己，這是一場關於他們是否能夠自我救贖的旅程。」他認為某種程度上，這部影集的隱喻就像吸血鬼試圖不活在黑暗中，「麥特梅鐸與威爾森費斯克都試圖像普通人一樣生活在陽光下，卻發現這根本不可能。」兩人不僅將有拳腳交鋒，更將上演理念、策略與權謀的對決。《夜魔俠：重生》將於3月5日（明天）在Disney+上線。

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