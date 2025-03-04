中文嘛ㄟ通 韓啦啦隊女神朴善珠神器助攻

韓國職籃昌原LG獵鷹啦啦隊成員朴善珠，在經典賽資格賽期間來台應援。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國啦啦隊女孩朴善珠在經典賽資格賽期間賣力應援，先前她也受到PLG領航猿邀請，前來台灣表演。隨著來台灣的次數愈來愈多，現在朴善珠也更常用中文與粉絲互動，今（4）朴善珠透露，其實她準備了秘密武器一個一個翻譯粉絲的留言，並轉換成中文回覆。

朴善珠準備了秘密武器，想要跟台灣網友能夠用中文溝通。（翻攝自IG）

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目前效力於韓國職籃昌原LG獵鷹啦啦隊的朴善珠，偷偷說出她的秘密武器就是ChatGPT付費版，因為台灣粉絲變多，她想用中文和大家交流，所以無論是自己經營的YouTube頻道、IG都很認真用中文和台灣網友溝通。

朴善珠經常在社群海巡，她很努力地把每則留言都仔細看完並回覆。（翻攝自IG）

近期有不少網友發現朴善珠也常常在Threads海巡，朴善珠坦言「雖然我有GPT的幫助，但都是我自己寫，我也會把你們的留言一則一則翻譯並仔細閱讀」，她認真可愛的態度，又為她圈粉無數。

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