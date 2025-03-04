晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生劫難還沒完？ 自稱經紀人嗆女友多芬對話全被公開

有人自稱是孫生的新經紀人，嗆聲孫生女友多芬。（翻攝自臉書）有人自稱是孫生的新經紀人，嗆聲孫生女友多芬。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生被捲入桃色風波，不但遭到網友撻伐，同時也退出反骨男孩。近日孫生更在限時動態表示「我媽一直鬧」希望有社工單位出面救救他，今（4）日孫生女友多芬在社群平台發文，表示出現一名自稱是孫生經紀人的女性和她隔空比站起來，多芬把兩人聊天紀錄曝光，希望大家評評理，並說：「沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人」對此情況表示滿頭問號。

相關新聞：孫生受不了 「我媽一直鬧」哀求社工單位救命

多芬在網路發文：「昨天孫狀態很差請我幫他接電話，但這個人會不會太不講理？首先感謝你的好意，但沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人，孫生也沒任何口頭答應，用詞還如此沒禮貌，好意思？」多芬表示已告知對方會好好照顧孫生，沒想到對方竟嗆辣回：「所謂的女友你聽好了，如果孫生今天發生什麼事情，我會讓你吃不完兜著走」。

孫生女友多芬認為自稱是「孫生經紀人」的人，根本還沒簽約也沒有口頭承諾， 讓她滿頭問號。（翻攝自IG）孫生女友多芬認為自稱是「孫生經紀人」的人，根本還沒簽約也沒有口頭承諾， 讓她滿頭問號。（翻攝自IG）

多芬無奈，「他（孫生）的痛苦他自己在學會承擔，前公司也已經安排他去看醫生，即便你們要罵我自以為是聖母也無所謂，請外界的人不要趁他身心脆弱時這時候來刻意消費他利用他，或是來亂謝謝」。

相關新聞：最美檢察官＋超辣比基尼  出國帥哥搭訕頻頻

這名稱是孫生經紀人的女性在網路宣稱，要發孫生通告可以直接與她聯繫，多芬公開與女子對話之後，認為對方太不講理，且兩人根本沒有任何口頭答應，這樣溝通方式未免也太沒有禮貌。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中