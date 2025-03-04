孫生劫難還沒完？ 自稱經紀人嗆女友多芬對話全被公開

有人自稱是孫生的新經紀人，嗆聲孫生女友多芬。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生被捲入桃色風波，不但遭到網友撻伐，同時也退出反骨男孩。近日孫生更在限時動態表示「我媽一直鬧」希望有社工單位出面救救他，今（4）日孫生女友多芬在社群平台發文，表示出現一名自稱是孫生經紀人的女性和她隔空比站起來，多芬把兩人聊天紀錄曝光，希望大家評評理，並說：「沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人」對此情況表示滿頭問號。

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多芬在網路發文：「昨天孫狀態很差請我幫他接電話，但這個人會不會太不講理？首先感謝你的好意，但沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人，孫生也沒任何口頭答應，用詞還如此沒禮貌，好意思？」多芬表示已告知對方會好好照顧孫生，沒想到對方竟嗆辣回：「所謂的女友你聽好了，如果孫生今天發生什麼事情，我會讓你吃不完兜著走」。

孫生女友多芬認為自稱是「孫生經紀人」的人，根本還沒簽約也沒有口頭承諾， 讓她滿頭問號。（翻攝自IG）

多芬無奈，「他（孫生）的痛苦他自己在學會承擔，前公司也已經安排他去看醫生，即便你們要罵我自以為是聖母也無所謂，請外界的人不要趁他身心脆弱時這時候來刻意消費他利用他，或是來亂謝謝」。

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這名稱是孫生經紀人的女性在網路宣稱，要發孫生通告可以直接與她聯繫，多芬公開與女子對話之後，認為對方太不講理，且兩人根本沒有任何口頭答應，這樣溝通方式未免也太沒有禮貌。

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