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娛樂 電影

「雞三代」學說雞語改當寵物溝通師？裝病仔吃醋對象竟然是隻雞

〔記者許世穎／台北報導〕金鐘獎得主黃冠智在台片《有病才會喜歡你》變身搞笑氣氛擔當，飾演家中經營甕仔雞店的土豪「雞三代」土豆，還幻想成為白馬王子，原本劇本裡沒這麼多戲份，但他的即興表演與天生的幽默感，讓導演與編劇團隊不斷為他加戲，因此有了很多即興發揮的機會。

提到角色，黃冠智笑說：「土豆家裡是經營甕仔雞店『無敵鐵雞缸』，但因為外表有點土還能一直借錢給子杰，所以有土豪的氣息，別人都是富三代，我是『雞三代』！」導演許富翔也表示：「土豆這個角色的靈魂來自黃冠智，他讓這個角色比原本更生動、更討喜。」

黃冠智在《有病才會喜歡你》家中經營甕仔雞店「無敵鐵雞缸」，又有土豪氣息，自封為「雞三代」。（紅杉娛樂提供）黃冠智在《有病才會喜歡你》家中經營甕仔雞店「無敵鐵雞缸」，又有土豪氣息，自封為「雞三代」。（紅杉娛樂提供）

戲裡戲外都是氣氛擔當的黃冠智，也自爆在拍攝時把雞當成寵物並且取名叫旺財，還會跟雞對戲說「雞語」，宛如寵物溝通師。而當被問到如何定位土豆的角色時，卻形容像是旋轉木馬中最俊俏的那批白馬，「土豆對自己很有自信，就像是大家到遊樂園玩旋轉木馬時最想騎的那批馬，簡單來說就是白馬王子啦！」

詹懷雲（左）和黃冠智在《有病才會喜歡你》經常一起胡搞瞎搞。（紅杉娛樂提供）詹懷雲（左）和黃冠智在《有病才會喜歡你》經常一起胡搞瞎搞。（紅杉娛樂提供）

片中化身「裝病仔」的詹懷雲形容第一眼見到的黃冠智，是個很活潑、超級熱情的人，「我有時候比較內斂，也因為這些原因我們很快就熟了。」直呼土豆就是子杰心中有難同當、有福同享的好兄弟，他笑說：「他們經常一起胡搞瞎搞，我覺得電影裡很多事都是他們兩個搞出來的！」

宛如拜把兄弟的兩人，卻因為「旺財」而關係出現改變。黃冠智花時間跟雞對戲、培養感情，詹懷雲卻為此感到失落，讓他不禁懷疑自己是不是真的病了，竟然跟一隻「雞」爭風吃醋！《有病才會喜歡你》將於4月2日在台上映。

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