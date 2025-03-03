晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡》62歲黛咪摩兒鑲鑽美翻！甜茶提摩西夏勒梅變小金人

黛咪摩兒身穿亞曼尼銀色水晶鑲鑽戰袍，優雅氣質又帶點從容感。（路透社）黛咪摩兒身穿亞曼尼銀色水晶鑲鑽戰袍，優雅氣質又帶點從容感。（路透社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第97屆奧斯卡頒獎典禮在今天台灣時間（3日）早上舉行，紅毯上眾星雲集，女明星爭奇鬥艷，62歲的黛咪摩兒身穿亞曼尼銀色水晶鑲鑽戰袍，大露性感事業線，優雅氣質又帶點從容感，堪稱完美。

席琳娜戈梅茲以復古華貴的俏麗短髮造型現身紅毯。（路透社）席琳娜戈梅茲以復古華貴的俏麗短髮造型現身紅毯。（路透社）

剛被求婚甜滋滋的席琳娜戈梅茲，同樣亮麗登場，她以復古華貴的俏麗短髮造型現身紅毯，粉色露肩禮服竟是由12位義大利工匠精心製作，上面縫著超過1.6萬顆玻璃珠以及水晶，難怪讓席琳娜戈梅茲閃閃動人。

「睡美人」艾兒芬妮身穿紀梵希的純白色蕾絲長裙，腰間繫上黑色蝴蝶結，仙氣十足。（歐新社）「睡美人」艾兒芬妮身穿紀梵希的純白色蕾絲長裙，腰間繫上黑色蝴蝶結，仙氣十足。（歐新社）

「睡美人」艾兒芬妮仙氣十足，堪稱紅毯模範生的她再一次成為關注焦點。紀梵希的純白色蕾絲長裙腰間繫上黑色蝴蝶結，宛如從畫中走到現實的公主一般，外媒更預測這樣典雅復古的造型，將成為今年新娘們趨之若鶩的風格。

小天后亞莉安娜穿上香檳色露肩禮服，下擺垂墜紗裙十分飄逸。（路透社）小天后亞莉安娜穿上香檳色露肩禮服，下擺垂墜紗裙十分飄逸。（路透社）

柔伊莎達娜身穿聖羅蘭訂製禮服，胸前膚色網狀連接三層酒紅色的蛋糕裙。（法新社）柔伊莎達娜身穿聖羅蘭訂製禮服，胸前膚色網狀連接三層酒紅色的蛋糕裙。（法新社）

亞莉安娜、柔伊莎達娜今天同樣選穿造型禮服，小天后亞莉安娜穿上香檳色露肩禮服，下擺垂墜紗裙讓她宛如仙女般飄逸，只是她實在太瘦，前後骨頭紋路明顯，讓不少粉絲擔心；至於女配角得主柔伊莎達娜則身穿Saint Laurent訂製禮服，胸前膚色網狀連接三層酒紅色的蛋糕裙，特別且別出心裁，再搭配超過手肘的「歌劇手套」，有著畫龍點睛的效果。

「甜茶」提摩西夏勒梅穿上鵝黃色西裝，宛如小金人。（歐新社）「甜茶」提摩西夏勒梅穿上鵝黃色西裝，宛如小金人。（歐新社）

「甜茶」提摩西夏勒梅紅毯妝總是讓人驚艷，這次參加奧斯卡穿上鮮豔的鵝黃色西裝，宛如把自己打扮成小金人一般，連主持人康納歐布萊恩都笑虧：「你今晚騎腳踏車絕對不會被撞！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中