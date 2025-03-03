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前「早安少女組」成員辻希美喜懷第5胎 與老大相差18歲

辻希美原本是偶像團體「早安少女組」成員。（翻攝自X）辻希美原本是偶像團體「早安少女組」成員。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是偶像女團「早安少女組」成員的辻希美今（3）開心宣布自己肚子又有動靜，這也讓辻希美和老公杉浦太陽的家庭增添第7名成員。37歲的辻希美也非常感動，原本她以為自己生不出孩子了，沒想到老天爺卻賜給她這個寶貝。

辻希美開心宣布肚子裡有了家族第5個小寶寶。（翻攝自IG）辻希美開心宣布肚子裡有了家族第5個小寶寶。（翻攝自IG）

辻希美與杉浦太陽結婚18年，兩人育有1子3女，17歲的女兒去年11月宣布入行當網紅，昨天社群帳號粉絲破百萬，一家人開心慶祝。今天全家人又有驚喜，辻希美宣布自己懷了第5胎，她透露自己歷經3～4年治療不孕正，原本想要放棄，沒想到目前懷孕超過12週，並進入安定期。

辻希美（左）和塔摩利假人一起拍照。（翻攝自IG）辻希美（左）和塔摩利假人一起拍照。（翻攝自IG）

辻希美在社群發文說；「我有件事想和大家方想，我將與我第5個孩子開始新的生活，太驚喜了，我懷了第5胎！目前已經進入安定期，隨著大女兒Kiku迎接大舞台，心中感慨萬千。7年來又懷孕生子，心裡有很多顧慮，還好有全家人的幫助，我也會盡可能將身體健康放在第一位，繼續工作，希望大家能溫暖的守護我」。

辻希美在YT頻道開心宣布自己懷了第5個孩子。（翻攝自YouTube）辻希美在YT頻道開心宣布自己懷了第5個孩子。（翻攝自YouTube）

2007年辻希美和杉浦太陽結婚，同年11月生下長女希空，之後更陸續生下青空、昊空、幸空。今天辻希美分別在社群帳號以及YouTube頻道報告這個好消息，她還說自己在33、34歲時就想要生第5個孩子，但遲遲未能懷孕，這3、4年還展開了不孕症治療，還因為藥物副作用，身體非常不舒服，正想放棄時，天上就賜給我們這個天使，打電話通知老公杉浦太陽的時候，辻希美的手還顫抖不已。

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