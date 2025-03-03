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娛樂 日韓

比周杰倫主動！都敬秀《不能說的秘密》親吻2女：旁邊好多人在看

〔記者廖俐惠／台北報導〕EXO成員都敬秀演出韓版《不能說的·秘密》「給我一首琴的時間」，他本身就是《不能說的·秘密》的粉絲，翻拍版本劇情設定從高中改為大學校園，都敬秀透露：「我沒有上過大學，所以一直很憧憬大學生活，雖然這次拍戲不是真的去上課或參加迎新活動，但因此體驗到大學校園生活，非常有趣，發現原來大學是這樣啊！」

《給我一首琴的時間》重現經典自行車約會畫面，左為都敬秀、右為元眞兒。（網銀國際影視提供）《給我一首琴的時間》重現經典自行車約會畫面，左為都敬秀、右為元眞兒。（網銀國際影視提供）

《給我一首琴的時間》也特別重現原作中男女主角經典的自行車約會畫面，呈現學生時期獨有的青澀氛圍，導演徐宥珉表示：「我們找不到其他能夠取代自行車、同樣能傳達復古感性氛圍的交通工具，那種氛圍對這部作品來說是絕對必要的。」

辛叡恩在《給我一首琴的時間》中化身校園女神，暗戀都敬秀也和他有吻戲。（網銀國際影視提供）辛叡恩在《給我一首琴的時間》中化身校園女神，暗戀都敬秀也和他有吻戲。（網銀國際影視提供）

原作男主角葉湘倫對暗戀對象比較被動，韓版男主角宥俊則是主動追求貞雅，都敬秀最在意如何表達宥俊對貞雅的愛意，而今日曝光的影片中一段超甜台詞「有些情感唯獨演奏時才能感受得到，但當我遇見你，卻感受到了，現在我要去找見不到的你」，顯示出宥俊主動追愛的決心。

《給我一首琴的時間》都敬秀演出純情的宥俊，求愛行動讓粉絲融化。（ 網銀國際影視提供）《給我一首琴的時間》都敬秀演出純情的宥俊，求愛行動讓粉絲融化。（ 網銀國際影視提供）

片中都敬秀和元眞兒、辛叡恩都有吻戲，讓個性內斂的都敬秀忍不住說：「吻戲真的很難！太隨意會被觀眾看出來，但太過投入又可能顯得過火，再加上拍攝時旁邊很多工作人員，所以真的很難專心。」更笑說自己應該永遠都無法習慣吻戲，因現場總是有非常多人盯著看，實在很難不緊張。

都敬秀（右）在《給我一首琴的時間》中主動追求元眞兒，兩人互動超甜。（網銀國際影視提供）都敬秀（右）在《給我一首琴的時間》中主動追求元眞兒，兩人互動超甜。（網銀國際影視提供）

改編自周杰倫首部執導浪漫經典《不能說的·秘密》，集結都敬秀、元眞兒、辛叡恩演出的電影《給我一首琴的時間》將在3月14日白色情人節全台上映，都敬秀、元眞兒、辛叡恩特別錄製影片向台灣觀眾打招呼，在台擁有許多忠實粉絲的都敬秀說：「聽到台灣的觀眾也可以看到，真的非常開心！希望大家可以和珍愛的人一起進戲院觀賞這部電影。」為回應粉絲支持，片商網銀國際影視推出兩款限量預售套票組，詳情請洽博客來售票系統：https://reurl.cc/G586YZ

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