棒球熱！蕭秉治不怕粉絲難哄 久違赴台中揮棒給驚喜

蕭秉治在台中簽唱會上玩揮棒遊戲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治推出專輯《完人》之後，已陸續獲得8個冠軍，另外8月要去高雄開唱，門票也賣出佳績，最近他到台中舉辦簽唱會，也搭上近期的棒球熱，在互動遊戲中帶給歌迷驚喜。

蕭秉治（左）在台中簽唱會和歌迷玩揮棒互動遊戲。（相信音樂提供）

8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，這次先到台中大魯閣新時代購物中心廣場舉辦專輯和演唱會的簽唱會，他已超過6年沒到台中辦活動，不擔心歌迷難哄，因為這次他貼心把台中場簽唱會演出歌單和高雄場有所區隔，也首唱新歌《想悄悄住進你的靈魂》，這也是近期討論度很高的電視劇《難哄》插曲。

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搶到球的歌迷（前左）化身一日偶像，蕭秉治（前右）則變身歌迷應援。（相信音樂提供）

簽唱會上蕭秉治以充氣球棒揮出幸運之球，得到棒球的三位幸運歌迷可以上台和他合照，過程充滿趣味，有獲得《勝利人生》棒球的歌迷，化身為一日偶像與台下觀眾一起拍照，蕭秉治則站在台下舉起自己名字的手幅為應援，場面逗趣。

3月8日下午3點蕭秉治將到高雄夢時代幸福廣場舉辦簽唱會，另外高雄巨蛋演唱會僅剩零星門票，購票可洽拓元售票系統。

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