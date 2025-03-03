氣象主播王軍凱床上衣衫不整 話題全開大聊「嘰嘰叫」

王軍凱曬出坐在床上照，露出細白嫩腿，看似衣衫不整，儼然又要開黃腔了？！（翻攝自王軍凱臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕非凡、台視氣象主播王軍凱已婚育有1子2女，經常在臉書曬出和老婆甜蜜同框，想必他是愛妻、愛小孩的好爸爸、好丈夫，2日竟在臉書曝光衣衫不整只穿短褲坐在床前面對電視，看似要唱聊大家不知道的秘辛。

他不時會在臉書曬出和老婆甜蜜同框。（翻攝自王軍凱臉書）

王軍凱發文一開口，神神秘秘說：「想到以前學生時期，爸媽出門怕我們偷看電視，就會把電視調在固定頻道，回來時就看看頻道有沒有不一樣，遙控器是否有換位置，遙控器上面的銅板是否移位，或是一進門先摸電視後面的溫度。」

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那個還沒有液晶電視、沒有手機的年代，王軍凱記得小時候的電視還是映像管，接著想起最刺激的事：「解碼棒有時我還會來不及拆，或是緊急拆除時被電到嘰嘰叫…..」

最後他才一派輕鬆說：「現在什麼都不必了，因為小孩根本不看電視。」

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