喬瑟夫泥漿角力PK奧運女神 1秒被推倒「慘遭吃土」

喬瑟夫PK文姿云慘遭「吃土」。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《不在我的世界當勇者》由胡宇威、大霈、小煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫和超認真少年擔綱主持，今迎來最受期待的泥漿角力大戰，喬瑟夫選擇與奧運國手文姿云PK，沒想到比賽才剛開始，他就1秒被推倒，臉朝地大吃泥土，讓文姿云錯愕問：「你還沒準備好嗎？」

喬瑟夫在泥漿大戰卯足全力，卻慘遭推倒滿臉土。（公視提供）

正式比賽前，專業角力教練一開始暖身即大秀過肩摔與後拋摔示範動作，讓主持群驚訝到目瞪口呆，喬瑟夫忍不住直呼：「這我沒辦法！」林莎則表示：「其實我蠻想當被摔的那個。」當教練詢問誰願意先示範時，小煜直接把喬瑟夫推出去當第一位勇者。

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文姿云（右）對決吱吱郭芝吟。（公視提供）

8位主持人將進行第一次競技賽事「一對一角力熱身賽」，當吱吱對上文姿云時，拚盡全力激戰搶奪對方身上的道具，讓大霈在一旁看得超緊張，直喊：「完了！我們女生要決裂了！」吱吱覺得非常榮耀，「如果能贏她的話，表示我應該也蠻厲害的吧？」

大霈在「一對一角力熱身賽」強勢鎖喉林莎。（公視提供）

另一場激戰則是大霈與林莎的比賽，2人纏鬥激烈，全員緊急一度喊暫停，胡宇威表示：「林莎超猛，完全不輸大霈！」大霈則笑說：「她根本是蜜袋鼯，小小一隻但爆發力超強！」

胡宇威（右）、楊奇煜比賽角力火力全開。（公視提供）

到終極挑戰「泥漿角力戰」，大家一看到泥漿場域，下巴掉下來直喊：「這是來真的？」第一回合由胡宇威對上小煜，小煜一開場就霸氣脫掉上衣給足下馬威，2位帥哥比賽過程中火力全開，不畏懼滿身泥巴，拚得你死我活。

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