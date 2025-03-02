玩很大！KIRE穿肚兜「服侍」女粉 畫面全曝光

KIRE秀冰塊肌、狗公腰。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作潮男KIRE日前開唱，擁有精壯身材的他不浪費自己的冰塊肌，演唱會「戰袍」不僅皆以緊身造型為主，更突破過往裸露尺度，一口氣挑戰肚兜、女性SM造型等超「辣」服裝，其中一套「白色線條裝」更把「若隱若現」的性感概念襯托到極致，無論胸腹肌、狗公腰甚至身上兩點都「微露」，看得全場粉絲臉紅心跳。

KIRE演唱會再度突破尺度。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

除了造型大走「火辣」路線，演唱會內容也以「性感」為重點，包括不時在台上熱舞大展「電動馬達」、撩弄衣服露出六塊肌，讓粉絲笑說：「KIRE根本把性感身材當成節目的一部分，簡直就是人間人體性感兵器。」

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KIRE與女粉熱情互動。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

其中最讓歌迷期待的莫過於KIRE抽出幸運粉絲互動，一位女歌迷上台後坐在高腳椅上，讓KIRE以猛男秀舞蹈的方式「服侍」，KIRE還直接「躺」在歌迷身上，要她「盡管摸」，讓歌迷面紅耳赤，掀起全場最高潮，而如此「辣」尺度的演唱會，也讓歌迷笑說「難怪需要事先簽切結書同意書！」

KIRE邀美麗本人擔任嘉賓。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

有著好人緣的KIRE一口氣邀請到曾經合作過的木木mumu 、Jocelyn 9.4.0 、David蕭、美麗本人以及出道時曾搭檔的戰友陳信維CuzyBoii擔當嘉賓，讓全場歌迷感受到滿滿的誠意；其中美麗本人特別打扮成「膨脹版」的KIRE踩場尬舞，只見人來瘋的KIRE不僅要美麗本人跟著他舞動身體，還抓著他的屁股要一起扭動屁股，讓歌迷看到到笑翻，直接要他們原地在一起。

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