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娛樂 最新消息

禹洙漢加盟樂天女孩！ 驚人背景一次看...獲封「國家級啦啦隊」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿所屬啦啦隊Rakuten Girls昨（1日）公開第2位外援名單，正是「韓華鷹最正隊員」禹洙漢，消息一出，讓台灣球迷又驚又喜，她的背景也遭起底，引起熱議。

禹洙漢加盟樂天女孩。（翻攝自IG）禹洙漢加盟樂天女孩。（翻攝自IG）

YouTube頻道「i人姐姐看棒球」昨天上傳新片，詳細介紹禹洙漢的驚人背景。影片中提到，禹洙漢2001年11月9日出生，來自韓國京畿道坡州市，身高166公分，血型B型，是韓國啦啦隊代表性人物之一，她的甜美外型和活潑個性，深受粉絲喜愛。

禹洙漢從小受父母影響，成為LG TWINS的忠實球迷，高中時，曾為了到蠶室棒球場看比賽，謊稱生病請假，由此可知，她對於棒球的熱愛。而這份熱忱，成為她踏上啦啦隊之路的契機。

禹洙漢的啦啦隊生涯始於LG TWINS，可惜的是，當年因為疫情關係，球場皆採無觀眾模式，導致她的知名度並未攀升，不過，經媒體報導，以及球迷之間的口耳相傳，其高顏質及熱情應援逐漸受到關注，人氣也水漲船高。

禹洙漢2023年轉為加入韓華鷹啦啦隊，以白皙透亮的皮膚和水汪汪的眼睛走紅，被封為「最正隊員」。值得注意的是，她在MLB首爾系列賽應援，驚艷眾人，讓她獲得「國家級啦啦隊」的美譽。

禹洙漢在MLB首爾系列賽驚艷眾人，獲封「國家級啦啦隊」的美譽。（翻攝自IG）禹洙漢在MLB首爾系列賽驚艷眾人，獲封「國家級啦啦隊」的美譽。（翻攝自IG）

此外，禹洙漢先前曾來台參加樂天桃猿隊「辣年糕趴」，當時就引起大批粉絲矚目，希望有本土球團簽下。如今她正式加盟樂天女孩，球迷們相當期待她未來的表現。

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