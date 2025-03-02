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娛樂 最新消息

赤楚衛二生日宣布首度來台！3月底期待喝珍珠奶茶

赤楚衛二為宣傳新片《366日》來台，令粉絲們相當期待。（天馬行空提供）赤楚衛二為宣傳新片《366日》來台，令粉絲們相當期待。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男星赤楚衛二昨天（2日）宣布將首度來台，宣傳電影《366日》，當主持人詢問他訪台最期待的事，他秒答「珍珠奶茶！」後來才改口表示第二期待的是珍奶，最期待的還是與台灣粉絲分享這部作品，將這個動人又深刻的愛情故事帶給台灣粉絲。

電影《366日》靈感來自HY的同名經典名曲，故事描寫了一對男女因為命中注定的邂逅而相愛，進而展開一段橫跨20年的純愛故事。男主角真喜屋湊找來近年因多部日劇、電影擁有高人氣的男星赤楚衛二飾演，女主角美海則找來活躍於電視劇、電影、舞台劇、音樂等多領域的女星上白石萌歌飾演，這也是兩人繼電視劇《Pending Train—8時23分，明天和你在一起》後，時隔兩年再度合作，將為觀眾帶來全新的火花。

上白石萌歌在《366日》中飾演學妹美海。（天馬行空提供）上白石萌歌在《366日》中飾演學妹美海。（天馬行空提供）

巧合的是，兩人的生日正好分別在女主角美海生日的前後一天，對此上白石萌歌也笑稱自己發現這件事時，也忍不住向經紀人直呼「太神奇了！」赤楚衛二更驚喜選在3月1日、自己31歲生日活動上宣布，將於3月31日帶著《366日》訪台會影迷，這也將是他首度來台。相關訪台活動，將另行公布於天馬行空粉絲團。

赤楚衛二坦言，HY的《366日》是他在學生時代經常聽的歌，因此對於能參與此次演出感到十分開心，「閱讀大綱時，我就被這個故事深深吸引。它讓我感受到一個人因為思念著另一個人而受傷，或是傷害到他人的那股悵然與溫柔。這樣一部洋溢著愛的作品，我衷心期盼各位能夠和片中出現的音樂一起搭配享受！」

今年適逢HY成軍25週年，他們也特地為本片製作了全新歌曲《戀愛了》，細膩刻劃出即使兩人終將迎來別離，這份戀情仍常駐在他們的心中，成為十分寶貴的回憶。這樣寶貴的「初戀」心境也因共鳴感十足，成功獲得影迷大力支持。電影於今年一月在日本上映，不僅成功登上票房冠軍寶座，票房更突破13億日圓，叫好又叫座。《366日》將於4月2日在台上映。

上白石萌歌（左）、赤楚衛二時隔兩年再度合作，於《366日》譜出戀曲。（天馬行空提供）上白石萌歌（左）、赤楚衛二時隔兩年再度合作，於《366日》譜出戀曲。（天馬行空提供）

2003年，住在沖繩的高中生湊（赤楚衛二 飾）偶然邂逅同校的學妹美海（上白石萌歌 飾），兩人因為喜歡同一首歌，自然而然地互相吸引，並在湊畢業的那天正式告白，兩人開始交往。母親因病去世後，湊原本想要放棄音樂的夢想，但受到美海一句話的鼓舞，「總有一天，我想聽聽湊前輩寫的歌」，湊決心前往東京深造。兩年後，美海也來到東京，與湊再次相遇，兩人在東京開始過著幸福的每一天。湊在一家音樂公司找到了工作，美海也努力朝專業口譯邁進。兩人曾希望「願這樣的幸福，一年365天持續下去」。然而有一天，湊突然提出分手，並離開了美海…。

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