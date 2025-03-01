重現31年前經典！ASKA飛鳥涼獻唱《何日君再來》 台粉坐上時光機

ASKA飛鳥涼身穿白色長風衣現身，67歲仍是寶刀未老。（寬宏藝術、Welcome Music提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本傳奇雙人組合「恰克與飛鳥」成員「ASKA」飛鳥涼今天（1日）晚間在台北國際會議中心開唱，吸引近3000人進場朝聖，還邀請36歲的女兒「Kaoru」宮崎薰當特別嘉賓，父女倆在台上相擁，演繹世代傳承。

ASKA飛鳥涼嗨唱兩小時幾乎都沒停。（寬宏藝術、Welcome Music提供）

ASKA今天以1992年的專輯同名曲《GUYS》揭開序幕，此外還準備包括《邂逅》、《You are free》、《SAY YES》、《YAH YAH YAH》等80、90年代神曲，ASKA更用他深厚的唱功詮釋鄧麗君的中文歌《何日君再來》，帶領觀眾坐上時光機，重返31年前在台北體育場的回憶。當然他的個人代表曲《開始時總是下著雨》也是必唱。

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ASKA飛鳥涼與樂手在台上還玩起來。（寬宏藝術、Welcome Music提供）

女兒「Kaoru」宮崎薰則是翻唱席琳狄翁的《To Love You More》以及個人單曲《Cry》，她稱能在這裡表演就像作夢一樣，感謝爸爸提供的舞台，並發願未來會帶著專場來台。ASKA雖然已經67歲，但體力驚人，幾乎沒有休息，完成超過兩小時的演唱。結束台北場後，4月30日會在東京國際會議中心為本次巡迴畫下完美句點。

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