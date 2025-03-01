晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格「死因不明」 家屬拒絕解剖原因曝光

蜜雪兒雀柏格因演出《花邊教主》走紅。（路透社）蜜雪兒雀柏格因演出《花邊教主》走紅。（路透社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）因出演經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）反派角色喬治娜（Georgina Sparks）打開知名度，怎料在美國時間26日上午被發現猝逝家中，享年39歲。據悉，目前她的死因不明，家屬拒絕進行解剖，因此法醫將不會進一步調查其死亡原因。

相關新聞：《花邊教主》蜜雪兒雀柏格驚傳陳屍家中 享年39歲

綜合外媒報導，「紐約市法醫辦公室」發聲明表示，蜜雪兒雀伯格的死因和死亡方式「無法確定（Undetermined ）」。其家人基於宗教原因拒絕進行解剖，由於她的死亡沒有涉及犯罪或可疑情事，法醫辦公室也尊重家屬決定，僅透過外部檢查來進行調查，但缺乏足夠資訊，或現有證據無法明確支持或排除任何特定死亡方式。

據《ABC》報導，有消息人士透露，蜜雪兒雀柏格在去年接受過肝臟移植手術，可能因併發症而離世，但家屬不願驗屍，因此無法確切證實。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中