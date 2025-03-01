《花邊教主》蜜雪兒雀柏格「死因不明」 家屬拒絕解剖原因曝光

蜜雪兒雀柏格因演出《花邊教主》走紅。（路透社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）因出演經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）反派角色喬治娜（Georgina Sparks）打開知名度，怎料在美國時間26日上午被發現猝逝家中，享年39歲。據悉，目前她的死因不明，家屬拒絕進行解剖，因此法醫將不會進一步調查其死亡原因。

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綜合外媒報導，「紐約市法醫辦公室」發聲明表示，蜜雪兒雀伯格的死因和死亡方式「無法確定（Undetermined ）」。其家人基於宗教原因拒絕進行解剖，由於她的死亡沒有涉及犯罪或可疑情事，法醫辦公室也尊重家屬決定，僅透過外部檢查來進行調查，但缺乏足夠資訊，或現有證據無法明確支持或排除任何特定死亡方式。

據《ABC》報導，有消息人士透露，蜜雪兒雀柏格在去年接受過肝臟移植手術，可能因併發症而離世，但家屬不願驗屍，因此無法確切證實。

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