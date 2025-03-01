昔喊不支持台獨…舔中女星回台當奧客 誇張行徑網罵翻

聶詩芸拍片分享台灣與中國百貨專櫃試妝差異。（翻攝自抖音）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星聶詩芸過去曾以小模的身分登上節目《康熙來了》，後來將事業重心移至中國，便開始自稱來自「中國台灣」，還公開表態「不支持台獨」。她近日曬出一段影片，比較中國與台灣百貨公司專櫃試妝的不同，不料，片中的「奧客行徑」引起網友撻伐。

聶詩芸曾表態反台獨。（翻攝自YT）

聶詩芸近日PO出一段影片，分享台灣與中國百貨公司專櫃試妝的差異。影片中，她一連跑了三個櫃位試妝，其中一家的櫃哥因為只幫她上了半邊妝，讓她感到相當不滿，怒指在中國試妝時，沒有這樣的規則。

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聶詩芸接著至另外兩家試妝，都獲得專業且貼心的服務，讓她大讚：「我願意為好服務買單！」便心甘情願地消費了約七千多。然而，當她逛到一間美妝複合店時，發現該店有兩件9折的優惠，若是購買相同商品，折扣後比先前划算約400元，於是回到原消費的櫃位，將所有購買的商品全部退貨。

有網友將該影片轉發至Threads，誇張行徑讓台灣網友看不下去，紛紛留言撻伐，痛轟「語氣跟態度就是一副以為自己有禮貌實則奧客的人」、「心疼那位櫃姐，給好的服務還被退貨」、「蹭妝乞丐倒是第一次見」，也有網友笑稱，一開始僅化半妝的櫃哥有預知奧客的能力。

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