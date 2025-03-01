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娛樂 最新消息

《教父》名導獲金酸莓「最爛導演」不忍了！發感言怒噴被評分

〔記者許世穎／綜合報導〕每年狂酸爛片的金酸莓獎按慣例在奧斯卡揭曉前搶先曝光得主，曾執導《教父》三部曲、《現代啟示錄》等片的85歲金獎大導法蘭西斯柯波拉以重金打造的科幻史詩《大都會》拿下最爛男配角（強沃特）、最爛導演兩獎，他直接在個人社群開噴「感言」，霸氣表示不屑產業的「怯弱規則」。

由法蘭西斯柯波拉執導的《大都會》評價票房雙輸，還獲金酸莓。（美聯社）由法蘭西斯柯波拉執導的《大都會》評價票房雙輸，還獲金酸莓。（美聯社）

柯波拉表示，非常激動地接受《大都會》在這麼多重要類別中獲得金酸莓獎的「殊榮」，並且能夠獲得最差導演、最差劇本和最差影片的提名，「尤其是在當今這個少有人敢於挑戰當代電影製作主流趨勢的時代！」

他接著說：「在這個殘破的世界裡，藝術竟被打分，彷彿是職業摔角一般，而我選擇不遵循這個行業所訂下的懦弱規則——一個因恐懼冒險而不敢發掘自身龐大年輕人才庫的行業，最終或許無法創造出五十年後仍具有生命力和影響力的電影。」

法蘭西斯柯波拉在IG放上黑白照，發表金酸莓「感言」。（翻攝自IG）法蘭西斯柯波拉在IG放上黑白照，發表金酸莓「感言」。（翻攝自IG）

《大都會》由柯波拉自掏1.2億美金（約台幣39.5億元）籌拍，並賣掉了部分的「葡萄酒帝國」作為製作預算，去年在坎城影展首映後收穫不少負評，在美國上映票房也大爆死。或許因此他也提到能與賈克大地如此偉大且勇敢的電影人並肩而立，是莫大的榮耀，「他為了拍攝電影史上最受喜愛的失敗之作《遊戲時間》，不惜讓自己陷入貧困。」

最後柯波拉表示由衷感謝所有和他一同創作《大都會》才華橫溢的夥伴們，「讓我們時刻提醒自己——票房只是金錢，而金錢，如同戰爭、愚蠢與政治一般，在我們的未來中毫無真正的位置。」

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