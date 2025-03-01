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娛樂 電影

（專訪）項婕如模仿楊丞琳大走鐘 秒剪掉水母頭：轉大人失敗

項婕如分享曾經剪了個「水母頭」，最後卻是失敗收場。（記者陳奕全攝）項婕如分享曾經剪了個「水母頭」，最後卻是失敗收場。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕項婕如在電影《夜校女生》中飾演小綠綠學霸，回想起自己的學生時期，她笑說曾經因為想效仿楊丞琳，國中剪了一顆「水母頭」，結果頭上的「大愛心」醜到隔天直接把頭髮復原，她接受專訪時笑說：「我青春時期想要轉大人失敗。」

電影《夜校女生》時空背景在1997年，25歲的她當時根本還沒出生，對片場的各式懷舊的小物、陳設或者道具都充滿興趣，她最喜歡的是片中的《世界電影雜誌》，裡面滿滿當今好萊塢巨星的青澀模樣，像是李奧納多狄卡皮歐「神顏」時期也都有，她在拍攝的午休、吃飯期間都沉迷於雜誌當中。

項婕如（左）為《夜校女生》剪了短髮。（興揚電影提供）項婕如（左）為《夜校女生》剪了短髮。（興揚電影提供）

不過午休期間看書的習慣，原來從她小學就養成，項婕如分享六年級時愛上澤尻英龍華主演的《一公升的眼淚》，下課直接到圖書館找小說，在午休時間邊看邊掉淚，因為是趴在桌上，所以也沒有被老師發現。

在拍攝《夜校女生》時，她特地去把頭髮剪成當年流行的主播頭，結果被大飛笑說很像沈春華。學生時期，項婕如也看了《命中注定我愛你》、《十六個夏天》等偶像劇，也曾經剪過玉米鬚、水母頭，結果因為頭髮上的「大愛心」大走鐘，完全不適合她，項婕如隔天立刻換掉，連學校都不敢去，她打趣說道：「學生時期，最叛逆的就是去弄頭髮。」《夜校女生》現正熱映中。

場地提供：誇張古懂咖啡店

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