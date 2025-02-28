晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊冪右手突舉不起來！急就醫發現「手臂鈣化」反應惹心疼

楊冪近期驚覺右手臂難以舉起，就醫檢查發現手臂部分組織已經鈣化。（翻攝自微博）楊冪近期驚覺右手臂難以舉起，就醫檢查發現手臂部分組織已經鈣化。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲中國女星楊冪出演過多部電視劇及電影，每每都能創下驚人成績，因此有著「流量女王」的稱號。怎料，近日受訪時提到，先前自學滑雪的過程中突發現右手難以舉起，就醫檢查後發現手臂部分組織鈣化，而她的樂觀態度引起不少粉絲心疼。

楊冪日前接受雜誌《時尚芭莎》專訪，分享多年前自學滑雪的經歷，表示當時沒有專業教練，全靠自己摸索，雖然有練習出成果，但卻養成錯誤的肌肉記憶。直到最近再次挑戰滑雪，並請專業教練糾正姿勢，才發現自己長期下來的滑雪方式不正確，並在過程中驚覺右手臂變得難以抬起。 

楊冪趕緊前往醫院檢查，沒想到卻被告知右手手臂部分組織已經鈣化。談及此事時，楊冪仍樂觀面對表示，「我會找到快樂點，比如告訴自己『我變身了！』比起鈣化這件事，找到正向的角度更重要」。雖然楊冪展現出輕鬆的心態，但仍有不少粉絲感到心疼，「楊冪的心態真好」、「雖然妳描述得很輕描淡寫，還是希望妳健健康康的」、「大冪冪要照顧好自己喔，健健康康最重要」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中