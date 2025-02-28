楊冪右手突舉不起來！急就醫發現「手臂鈣化」反應惹心疼

楊冪近期驚覺右手臂難以舉起，就醫檢查發現手臂部分組織已經鈣化。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲中國女星楊冪出演過多部電視劇及電影，每每都能創下驚人成績，因此有著「流量女王」的稱號。怎料，近日受訪時提到，先前自學滑雪的過程中突發現右手難以舉起，就醫檢查後發現手臂部分組織鈣化，而她的樂觀態度引起不少粉絲心疼。

楊冪日前接受雜誌《時尚芭莎》專訪，分享多年前自學滑雪的經歷，表示當時沒有專業教練，全靠自己摸索，雖然有練習出成果，但卻養成錯誤的肌肉記憶。直到最近再次挑戰滑雪，並請專業教練糾正姿勢，才發現自己長期下來的滑雪方式不正確，並在過程中驚覺右手臂變得難以抬起。

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楊冪趕緊前往醫院檢查，沒想到卻被告知右手手臂部分組織已經鈣化。談及此事時，楊冪仍樂觀面對表示，「我會找到快樂點，比如告訴自己『我變身了！』比起鈣化這件事，找到正向的角度更重要」。雖然楊冪展現出輕鬆的心態，但仍有不少粉絲感到心疼，「楊冪的心態真好」、「雖然妳描述得很輕描淡寫，還是希望妳健健康康的」、「大冪冪要照顧好自己喔，健健康康最重要」。

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