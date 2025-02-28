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陳妍希帶兒滑雪被拍 素顏照意外曝「離婚關鍵時間點」

陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚，9年婚姻落幕。（資料照，記者潘少棠攝）陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚，9年婚姻落幕。（資料照，記者潘少棠攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星陳妍希與中國男演員陳曉因合作《神鵰俠侶》相戀，婚後育有1子，近來屢傳婚變，於18日雙雙證實離婚消息後，兩人一舉一動備受關注，日前就有網友上傳於1月份拍到陳妍希帶兒子外出滑雪的畫面，被發現當時手上還帶著婚戒，掀起討論。

陳妍希1月份帶兒子外出滑雪被拍，當時手上還戴著婚戒。（翻攝自微博）陳妍希1月份帶兒子外出滑雪被拍，當時手上還戴著婚戒。（翻攝自微博）

近日，一系列陳妍希在1月份帶兒子出遊滑雪的照片在網路上瘋傳，可見陳妍希頭戴毛帽、身穿厚厚羽絨衣，頂著大素顏與友人同桌吃飯，可見脂粉未施的她，皮膚白裡透紅、臉頰圓潤，聊到開心之處還露出淺淺微笑，看起來狀態相當好。

不過有眼尖網友發現，此時的陳妍希手上還緊緊戴著婚戒，讓許多網友猜測應該是2月發生了很大變化，才導致走向離婚。也有人分析，陳妍希十分珍惜婚姻，當時仍未放棄挽回與陳曉的關係，或者是想在兒子面前維持家庭和諧，才堅持戴著婚戒。

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