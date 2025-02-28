中山美穗離世3個月「骨灰仍在家中」 胞妹焦急找墓地

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星中山美穗去（2024）年12月6日猝逝家中，享年54歲，葬禮於同月12日舉行。事隔3個月，她的骨灰仍存放在家中，知情人士透露，目前的租屋處需於3月底前搬離，導致其胞妹中山忍一邊拍戲，一邊急尋墓地。

中山美穗去年離世，骨灰至今仍放置家中。（翻攝自IG）

據日媒《女性自身》報導，中山美穗離世後，中山忍經常到姊姊生前的住家整理遺物，大部分的家具和生活用品都已處理完畢，不過，骨灰、牌位和祭壇仍存放在原地。

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中山美穗於生前著作《なぜなら やさしいまちが あったから》提到，母親在妹妹出生後，就與父親分開，姐妹倆曾一度被寄養在親戚家，她從而體會母親的艱辛，於是在出道後，成立私人公司，讓媽媽擔任董事長，收入也都交給對方。

不料，中山美穗2002年嫁給作家辻仁成，移居巴黎後，姊妹倆與母親的關係開始出現變化，知情人士透爆料，她當時發現公司的餘額逐漸減少，因此解除母親社長的職務，更在2012年關閉該公司，姊妹二人重新成立新公司，與母親逐漸疏離。

事後，姊妹倆感情日漸升溫，中山美穗的後事也都交由中山忍處理。如今傳出其墓地尚未決定，中山忍則不考慮把姊姊骨灰安放在母親的家族墓，而是另外找新的墓地。據悉，目前中山美穗的租屋處需於3月底前搬離，到時祭壇也需拆除，因此目前忙於拍戲的中山忍，對於處理骨灰、尋找墓地一事感到相當焦慮。

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