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（男神專訪3）一開始就被警告！派汀森親曝《米奇17號》角色區別「只需要一個眼神」

羅勃派汀森在《米奇17號》飾演不同版本的「米奇」，認為不需要做太多外在改變觀眾也能區別。（華納兄弟提供）羅勃派汀森在《米奇17號》飾演不同版本的「米奇」，認為不需要做太多外在改變觀眾也能區別。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕英國男神羅勃派汀森和金獎導演奉俊昊合作新片《米奇17號》，透露一開始就被他警告，他的拍攝方式對演員來說可能會是一種衝擊，「因為他不會進行額外的補拍，這和幾乎所有其他電影的拍攝方式都不一樣，這也是一種非常獨特的拍攝方式，而且從第一天就開始這麼做。」

派汀森表示，當他決定接演這部電影的時候，完全不知道會發生什麼事，「但是這樣反而會很有趣，尤其當你知道自己跟一位完全支持你的導演合作，這種感覺非常棒。」他說《米奇17號》的拍攝方式是拍完一句台詞的鏡頭就直接換到下一個鏡頭，有時候甚至從一場戲的中間挑出一句台詞來拍，「所以你真的必須立刻進入狀態。」

羅勃派汀森在《米奇17號》飾演的「米奇17號」意外存活，和第18號的自己相見時相當驚恐。（華納兄弟提供）羅勃派汀森在《米奇17號》飾演的「米奇17號」意外存活，和第18號的自己相見時相當驚恐。（華納兄弟提供）

導演奉俊昊的拍攝方式也幫助了派汀森更精確調整自己的節奏，不會因為需要不斷重拍整場戲而感到精疲力盡，「而且導演奉俊昊在拍攝同時也同步進行剪接，他也很樂意讓我看到剪接好的片段，看看自己的表演是否符合整場戲的氛圍。」他形容這是一個同心協力的創作過程，完全不會覺得自己和整個拍攝過程感到脫節。

片中有多個版本的「米奇」，第17個版本的他更因為意外存活，碰上了已被複製出來的「米奇18號」，派汀森因此有不少和自己對戲的挑戰，他說最大的困難在於米奇不能與其他角色有過於明顯的區別，但同時又必須讓觀眾一眼就能分辨出兩個米奇是不同的人，「為了達成這個效果，我們嘗試了許多外型上的變化。」

羅勃派汀森直說拍攝《米奇17號》感受到導演奉俊昊的支持，感覺非常棒。（華納兄弟提供）羅勃派汀森直說拍攝《米奇17號》感受到導演奉俊昊的支持，感覺非常棒。（華納兄弟提供）

派汀森說一開始甚至考慮過用假耳朵，還做了各種瘋狂的造型實驗，「我記得有一個階段，我飾演的米奇17號有一對圓鼓鼓的臉頰，裡面塞著一些東西，讓臉變得更胖，現在回想起來，真慶幸最後沒有採用這個設計！」最後他們發現其實不需要做太多外在改變，觀眾便能自然察覺這是不同的角色，「有時候可能只需要一個眼神就夠了，但這種區別呈現的方式真的很神奇。」

至於角色間差異，派汀森形容「米奇17號」一開始彷彿沒有意識到自己是活著的，已經完全接受自己的處境，「米奇18號」則擁有強大的存活意志，完全無法忍受17號自我貶低，「這種對比迫使米奇17號開始真正看到自己的價值，因為這次他會被他的下一個版本淘汰掉，雖然他早就死掉過很多很多次了，我想這就像是『直到失去才知道珍惜』的事情。」

《米奇17號》將於3月6日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema 、Screen X版同步上映，預售票現正熱賣中，購票即可獲得各式特典，詳情請洽各大影城。

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