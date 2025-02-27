陳妍希慘遭昔日金句打臉 網嘆：她也會感慨吧

陳妍希與陳曉是曾經被眾人羨慕的神仙眷侶。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希與陳曉是曾經被眾人羨慕的神仙眷侶，兩人在今年2月官宣離婚，攜手將近快9年的婚姻正式劃下句點。然而，兩人過往相愛的證據也遭網友挖出，對比現在已情斷的結果，實在令人唏噓！

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根據網友爆料，其實陳曉在2023年就跟陳妍希提了離婚，還換掉手機號碼避不見面，冷暴力陳妍希許久；而陳妍希以前說過最討厭冷暴力，如果發生問題應當好好溝通，而不是逃避。她曾經在訪問中輸出金句：「女孩不要為了結婚而結婚，這是非常痛苦的」，昔日的一句話，引起網友共鳴，感嘆表示：「她曾經以為她會像童話般幸福，結果卻換來婚姻破裂」、「心疼了！她自己也會感慨吧」，婚姻不是兒戲，兩個人一定要有辦法冷靜溝通，才能盡量避免爭執。

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陳妍希遭昔日金句打臉。（翻攝自微博）

陳妍希與陳曉當初官宣情意濃烈，選擇在2016年步入婚姻，婚後育有一子，曾經看似幸福圓滿的家庭，如今也只能留下遺憾。

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