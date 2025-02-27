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成人平台女優激戰46國男人 收集國旗獨讚「這國」

可可於2017年加入OnlyFans，還贏得3項有色情界奧斯卡之稱的AVN大獎。（翻攝自IG）可可於2017年加入OnlyFans，還贏得3項有色情界奧斯卡之稱的AVN大獎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕成人平台OnlyFans加拿大籍色情網紅可可（Coco Bae）用「收集國旗」概念跟各國男性激戰，她表示自己目前已經和46個不同國家的男人發生過關係，終極目標是全世界195個國家都有她的戰果！

可可目前已經和46個不同國家的男人發生過關係。（翻攝自IG）可可目前已經和46個不同國家的男人發生過關係。（翻攝自IG）

37歲的可可也分享她和各國男性激戰的心得，她指出跟巴西男人做愛最棒；性經驗最糟糕的則是德國男人，因為差勁又無趣。可可表示她想用這種方法完成自己環遊世界的夢想，而且她用「收集國旗」的方式計算，計算標準極有原則，她不在乎兩人是在何處發生關係，只以對方持有的護照作為標準，每完成一個國家，可可就會準備一面迷你國旗紀錄。

相關新聞：AV女優胎尼爆料 片場常見男優吃「精」

可可本身特別偏愛與拉丁裔男性發生關係，特別是巴西人，熱情又火辣的性格，是最頂級的性愛饗宴。（翻攝自IG）可可本身特別偏愛與拉丁裔男性發生關係，特別是巴西人，熱情又火辣的性格，是最頂級的性愛饗宴。（翻攝自IG）

目前可可已經嘗試過美國、加拿大、以色列、法國、德國、巴西、澳洲等國家，共計46個不同國家，她說：澳洲男人衛生習慣最差，應該要多洗手才行。可可本身特別偏愛與拉丁裔男性發生關係，特別是巴西人，熱情又火辣的性格，是最頂級的性愛饗宴。

可可於2017年加入OnlyFans，靠出售裸照爆紅，還贏得3項有色情界奧斯卡之稱的AVN大獎。

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