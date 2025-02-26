邵雨薇「首次扮鬼」太主動！初孟軒羞認：讓我有反應

邵雨薇首度挑戰演出女鬼。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕邵雨薇、初孟軒主演青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》今（26）舉辦殺青宴，初孟軒演出劇團導演，和邵雨薇談「人鬼戀」，解釋因為自己的角色比較被動，「她（邵雨薇）在片中比較主動，讓我有一些反應。」

邵雨薇拍這部電影壓力很大。（記者潘少棠攝）

邵雨薇首度挑戰演出女鬼，同時挑戰武打戲和歌仔戲，她表示：「拍這部壓力很大，我也很想和其他演員一起玩，但我沒有心力玩，腦袋中有太多動作要記。」初孟軒表示，演出時有被邵雨薇的角色電到：「她演戲真的很可愛！」

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由於電影融合歌仔戲元素，讓邵雨薇每天都得利用空檔練唱練身段，直呼：「每一天都是全新的挑戰，難忘程度100%！」

初孟軒和邵雨薇談「人鬼戀」，解釋因為自己的角色比較被動，「她（邵雨薇）在片中比較主動，讓我有一些反應。」（記者潘少棠攝）

初孟軒透露，在片中與邵雨薇有曖昧人鬼戀，邵雨薇笑說：「本來以為他很安靜，但後來發現他超愛搞笑，而且對團隊每個人都很照顧，完全就是一個溫暖的人。」也稱讚他是「可愛小少年」，讓亮哲笑說：「根本是少女漫畫男主角。」

左起安俊朋、陳昱廷、初孟軒、李雪、顏廷儒；預計於2025下半年在台上映。（記者潘少棠攝）

賴雅妍跨齡演出初孟軒母親。（記者潘少棠攝）

賴雅妍此次跨齡演出初孟軒母親，她開玩笑說一開始很震驚：「怎麼會演他媽媽？」她在劇組也被初孟軒真的當作媽媽一般關心：「他會用他的角色去關注每個人，讓人不自覺地被包容在這個劇組裡，真的很窩心。」

《啵me之我的青春住了鬼》將進入後製階段，預計於2025下半年在台上映。

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