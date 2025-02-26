晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵雨薇「首次扮鬼」太主動！初孟軒羞認：讓我有反應

邵雨薇首度挑戰演出女鬼。（記者潘少棠攝）邵雨薇首度挑戰演出女鬼。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕邵雨薇、初孟軒主演青春鬼片《啵me之我的青春住了鬼》今（26）舉辦殺青宴，初孟軒演出劇團導演，和邵雨薇談「人鬼戀」，解釋因為自己的角色比較被動，「她（邵雨薇）在片中比較主動，讓我有一些反應。」

邵雨薇拍這部電影壓力很大。（記者潘少棠攝）邵雨薇拍這部電影壓力很大。（記者潘少棠攝）

邵雨薇首度挑戰演出女鬼，同時挑戰武打戲和歌仔戲，她表示：「拍這部壓力很大，我也很想和其他演員一起玩，但我沒有心力玩，腦袋中有太多動作要記。」初孟軒表示，演出時有被邵雨薇的角色電到：「她演戲真的很可愛！」

相關新聞：邵雨薇演女鬼護身有術 賴雅妍祭出平安符

由於電影融合歌仔戲元素，讓邵雨薇每天都得利用空檔練唱練身段，直呼：「每一天都是全新的挑戰，難忘程度100%！」

初孟軒和邵雨薇談「人鬼戀」，解釋因為自己的角色比較被動，「她（邵雨薇）在片中比較主動，讓我有一些反應。」（記者潘少棠攝）初孟軒和邵雨薇談「人鬼戀」，解釋因為自己的角色比較被動，「她（邵雨薇）在片中比較主動，讓我有一些反應。」（記者潘少棠攝）

初孟軒透露，在片中與邵雨薇有曖昧人鬼戀，邵雨薇笑說：「本來以為他很安靜，但後來發現他超愛搞笑，而且對團隊每個人都很照顧，完全就是一個溫暖的人。」也稱讚他是「可愛小少年」，讓亮哲笑說：「根本是少女漫畫男主角。」

左起安俊朋、陳昱廷、初孟軒、李雪、顏廷儒；預計於2025下半年在台上映。（記者潘少棠攝）左起安俊朋、陳昱廷、初孟軒、李雪、顏廷儒；預計於2025下半年在台上映。（記者潘少棠攝）

賴雅妍跨齡演出初孟軒母親。（記者潘少棠攝）賴雅妍跨齡演出初孟軒母親。（記者潘少棠攝）

賴雅妍此次跨齡演出初孟軒母親，她開玩笑說一開始很震驚：「怎麼會演他媽媽？」她在劇組也被初孟軒真的當作媽媽一般關心：「他會用他的角色去關注每個人，讓人不自覺地被包容在這個劇組裡，真的很窩心。」

《啵me之我的青春住了鬼》將進入後製階段，預計於2025下半年在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中