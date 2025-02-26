音樂人許常德弄丟手機 回撥有人接起來結局暖心

許常德日前手機掉在計程車上。（翻攝自臉書）

〔記者王冠仁／台北報導〕知名音樂人許常德日前搭計程車外出時，手機不慎掉在車上，他事後找手機找不到，用公用電話撥打自己的手機，沒想到居然接通，對方還說自己是警察，手機已經被送到派出所。他隨後趕往派出所領回手機，並透過警方致電給計程車司機表達謝意，也在臉書寫下事發經過，還說「很暖心」。

許發文感謝警方。（翻攝自臉書）

北市警北投分局發布新聞稿，表揚處理此案得宜的永明所警員何緯鋒、施冠宇，同時也呼籲民眾如有拾得他人遺失的物品，可送至鄰近派出所，警方將會協助聯繫發還遺失人，勿任意占為己有，以免觸法。

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許發文感謝警方。（翻攝自臉書）

許常德在臉書發文表示，他掉了手機以後用公用電話撥打自己手機，接電話者是警察，警察還告訴他手機被計程車司機送來派出所。他原本想詢問計程車司機可否幫忙把手機送過來，但當時很晚，而且司機住在桃園。

許發文感謝警方。（翻攝自臉書）

許常德隨即前往派出所領取手機，員警不到3分鐘就幫忙把程序辦妥。他離去前員警問他，「要打電話給司機嗎？」員警最終幫忙撥打電話給司機，讓他親口向司機表達謝意。

北投分局永明派出所警員何緯鋒（左）、施冠宇（右）協助發還手機。（記者王冠仁翻攝）

警方表示，當天司機發現車上有遺漏的手機後，便將其送至派出所，請警方協助找尋失主。不久後手機失主許男至派出所領取，警員何緯鋒熱心招呼，並請受理同仁協助發還；備勤警員施冠宇隨後依規定進行發還程序，讓許順利拿回手機。

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