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娛樂 電影

魏德聖電影《BIG》 獲選巴西聖保羅醫學院教學指定影片

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕魏德聖導演兒癌電影《BIG》，獲選巴西最高學府聖保羅大學醫學院（FMUSP）教學指定片，住院醫師教學部24日新生訓練首度放映該片，近百名醫學院師生及醫護人員在歡笑與淚水中度過開學前第一堂課。

聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）

魏德聖去年在台巴藝術文化交流協會的安排下，前往美國洛杉磯、巴西聖保羅及巴拉圭東方市，進行《BIG》送愛到南美慈善巡迴放映。聖保羅大學醫學院教授吳督行觀影後深受感動，特別將此片推薦給該校教學部門，醫學院各主管教授一致認為，該片所呈現的醫護專業及病患生活與醫院現實相符，且激勵人心，決定將此片列為該校指定教學片，未來所有新進醫護學生入學第一堂課都將放映該片，並進行座談。

聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）

聖保羅大學醫學院即將於三月開學，一般內科住院醫師教學部特於 24日新生訓練首日，在醫學院劇院舉辦《BIG》校園首映。該部門副主任醫師林慶安教授指出，今（25）日邀請到癌症中心的主治醫師，為新生講述癌症病患照護課程，因此特別在前日安排這部兒癌電影，希望讓近百名醫界新鮮人，從生動溫暖又不失醫療專業的影像故事入門，更瞭解醫者仁心的重要。

聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）聖保羅大學醫學院新生訓練放映台灣導演魏德聖電影《BIG》。（記者謝如欣攝）

教學部主任帕特蘿西妮歐（Maria do Patrocinio Tenorio Nunes）說，這部電影讓她又哭又笑了兩個半小時，放映過程中她也聽到後方多位男同學在偷哭，三月正式課程開始，她將針對電影內容和學生們進行多項個案研討。在座學生映後亦紛紛詢問《BIG》在巴西上院線的可能性，希望推薦家人朋友觀影。一般內科系主任馬汀斯（Milton de Arruda Martins）主任教授表示，將在近期的巴西全國醫學教授會議上放映《BIG》，並以電影情節為例，在座談會上探討未來醫護、病患與家屬的相處模式。

吳督行醫師（前排右）代表《BIG》送愛到南美團隊，致贈《BIG》南美慈善巡迴紀念手袋給教學部主任帕特蘿西妮歐（中），及副主任林慶安。（記者謝如欣攝）吳督行醫師（前排右）代表《BIG》送愛到南美團隊，致贈《BIG》南美慈善巡迴紀念手袋給教學部主任帕特蘿西妮歐（中），及副主任林慶安。（記者謝如欣攝）

受邀參與觀影的聖保羅經文處領事林盈升也特別向醫學院師生喊話，臺灣導演魏德聖的電影《BIG》是一部關於「夢想、勇氣與人性」的電影，醫學本身是科學，也伴隨著人性與關懷，醫生除了醫治，更常面對的是生命。如同電影所呈現的，臺灣是個充滿溫暖與人情味的寶島，也擁有獨到的醫學技術及完善醫療制度，歡迎巴西的醫學生前往台灣實習或是旅遊，實際感受台灣之美。

本報記者特別越洋線上採訪導演魏德聖。魏德聖表示，巴西醫界這麼重視《BIG》，是他始料未及的。他拍攝這部電影的初衷就是希望讓社會大眾意識到癌症議題，進而珍惜生命，沒想到竟然能夠成為醫界的教學影片，也期待這部片不管從醫學或民眾的角度，在巴西散發出更多正能量。

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