白冰冰跨界拍YT爆肝行程曝 「泡澡喊卡」揭瘋傳內情

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前推出YouTube頻道《誠懇逗陣》成為YT界新人，今天上架的第3集帶粉絲看「冰冰姐的一天」，直擊民視《超級冰冰Show》拍攝現場，她不但素顏上陣，還看到她親力親為的一面，連化妝時間都不放過，身兼主持人和製作人的她乾脆把化妝台就放在攝影裡，邊化妝邊監看彩排，從早上10點忙到凌晨1點。

白冰冰早上10點素顏就出現在民視大廳，雖然有著自己專屬的化妝間，但身兼製作人的她不放過每一分每一秒，特別在攝影棚安排自己專屬的化妝台，一邊化妝、一邊吃便當，一邊監看彩排，覺得不好的地方馬上提出改進，她說：「彩排時有問題馬上提出來，避免正式錄影時重來，浪費時間。」

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白冰冰素顏出現在民視廣場。（長興影視提供）

白冰冰還開箱民視8點檔《好運來》的攝影棚，還前去探班正在拍攝的好友龍天翔、楊慶煌和王燦，順便也幫自己演唱的《好運來》主題曲《喝酒講酒話》宣傳。

這一天白冰冰從早上10點忙到凌晨1點，精神奕奕的運籌帷幄每一件事，又要隨時保持電力賣力主持，白冰冰活力無限，讓人不免好奇問她「冰冰姐不累嗎？」她笑說：「我又不是超人，怎麼可能不累，只是在工作中我一定保持滿滿戰力，等到回家後卸妝、泡澡才會顯現出累的一面。」

白冰冰把化妝台搬到攝影棚，隨時盯看民視《超級冰冰Show》彩排。（長興影視提供）

小編笑問：「能拍冰冰姐泡澡嗎？」白冰冰忙搖手說：「之前去日本旅遊，在房間泡溫泉，結果直播之後，到現在還在瘋傳我泡澡『只有今天限定』的影片，實在太搞笑了！」為了讓《誠懇逗陣》節目更多元，白冰冰：「今天我只是誠懇的呈現我的一天是如何度過就好，網友們想看什麼，在不違反善良風俗之下，你們都可以建議，我再來執行！」

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