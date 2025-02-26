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孫生與10女夜店跑趴！友人「一舉動」遭嫌掃興

〔記者林欣穎／台北報導〕小S、派翠克主持《小姐不熙娣》日前節目邀請到張立東、凱鈞老師、馬國賢、劉書宏及孫生一起聊聊「連男生都不喜歡的男生！做錯啥才這麼惹人厭？」其中劉書宏透露自己「不會閱讀空氣」，導致無形之中得罪很多人；孫生則說自己不喜歡「太護花使者」的男生。

馬國賢（左起）、劉書宏及孫生。（東森綜合提供）馬國賢（左起）、劉書宏及孫生。（東森綜合提供）

劉書宏透露自己每到新的局，都會被誇「很帥、有桃花眼」小S一聽忍不住嗆：「天哪！你怎麼敢這樣講啊，就算是真的也是別人講，你真的有妄想症欸！」而劉書宏也分享，有次在中部拍戲，他在群組邀約同劇男演員收工一起吃飯，卻沒有一個人已讀訊息，原本以為大家各自忙，最後卻發現所有人是刻意忽略他，另外約去聚餐。

對此，劉書宏無奈表示：「這對我衝擊很大，我到殺青才知道他們一直覺得我很機車，覺得我跟女演員比較好，無聊的時後才會去找男演員。」

孫生則透露自己是「生活巨嬰」，不僅不太會用3C、任何帳號密碼也記不住：「我東西也很容易搞丟，也沒辦法一個人出國，護照會不見！更沒辦法一個人吃飯，我完全不會一個人在外面用餐，所以我都點外送！」而當聊到最討厭哪種男生時，孫生表示「太護花使者」的男生不喜歡！

孫生分享自己遇過的經歷，一次夜店局中，同行男性友人帶了十幾個女生朋友一起玩：「酒跟包廂是我處理，那你（友人）負責叫女生來，就很貼心嘛，有貢獻！但是十幾個女生都是他的！」只要有人跟女生們互動，友人就會直接衝過去護著女生，並硬要加入話題，十足保護這些他帶來的女生，但這樣的行為瞬間讓大家沒了興致；不過令所有人都沒想到的是，孫生講完這故事後，竟意外引起現場所有男生共鳴。

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