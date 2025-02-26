環球台灣音樂總監換成他！超強大咖曾合作蔡依林、吳青峰

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾與張惠妹、蔡依林、吳青峰、蔡依林、王心凌等大咖合作的音樂人陳君豪，加入台灣環球音樂擔任A&R總監，他表示：「我很期待和我們的藝術家以及團隊一起，發掘新鮮的聲音和表達，延續環球音樂廠牌精神的同時勇於嘗試，創作出能夠觸動和啟發人心的好音樂。」

音樂人陳君豪加入台灣環球音樂擔任A&R總監。（環球音樂提供）

陳君豪在音樂行業有超過20年的經驗，是一位在華語樂壇極具影響力的製作人、編曲人、吉他手，也是獨立廠牌「福祿壽音樂」的聯合創辦人。

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作為業內公認的「金獎製作人」，陳君豪2024年憑藉為楊乃文製作的專輯《Flow》獲得最佳專輯製作人獎，此前他曾兩度獲得金曲獎「年度專輯獎」，分別是2023年憑藉吳青峰的《馬拉美的星期二》以及2019年憑藉蔡依林的《Ugly Beauty》，數度獲得金曲獎的肯定。

陳君豪曾兩度獲得最佳單曲製作人獎，都是與徐佳瑩合作，在音樂生涯中，也以佛跳牆獲得金曲獎最佳樂團、最佳編曲人獎。

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅表示：「我希望君豪在環球音樂這一個國際化的平台上有更大的空間施展才華，期待他能夠繼承臺灣流行音樂的品質傳統與人文精神，並能繼續探索開創新的氣象。歡迎君豪加入環球音樂！」

環球音樂台灣董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁謝定原表示：「很高興歡迎君豪加入環球音樂台灣團隊。他傑出的專業能力，以及他在業界的深厚人脈和影響力，使他能夠以獨特的視角，重新掌舵我們的A&R策略方向，推動下一波流行音樂的新浪潮。期待他不斷地為我們的藝人帶來既叫好又叫座的音樂作品，讓我們在這個快速演變的市場中繼續保持引領。」

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