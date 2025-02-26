大霈深夜勾手法國名導爆戀情 經紀人定義「這關係」

〔記者蕭方綺／台北報導〕36歲「大霈」李霈瑜主持、戲劇都交出亮眼成績單，也是金鐘常客，近來她被拍到深夜和法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）甜蜜勾手散步，據悉交往1年。對此，經紀人表示，大霈和Rachid最近在聊新企劃創作，是很有默契的好朋友，「至於交友狀況，我們不會過問干涉」。

大霈在演藝圈是難得沒有緋聞纏身的女藝人。（資料照，記者王文麟攝）

39歲的哈希德阿米過去是演員，後來轉做幕後，首部電影《放牛班的提琴手》入圍威尼斯影展以及釜山影展，也和張榕容、宋芸樺等台灣女演員合作過，來頭不小。

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哈希德阿米的作品還有台法電影《榮耀之路》，該片是改編他親生弟弟的真實故事，他弟弟曾來台讀台灣大學，回到法國讀軍校時，遭霸凌身亡，而該片由宋芸樺和法國演員沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）主演，同樣也入圍了威尼斯影展。

導演哈希德阿米之前為拍攝電影《榮耀之路》來台宣傳。（資料照）

2023年哈希德阿米獲曾寶儀邀請，再度來台拍攝電影《愛情城事》，而大霈就是他執導片段的客串演員，兩人因此產生了交集。

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