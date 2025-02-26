晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

替曹興誠抱屈 李忠憲：誰敢捐錢給清大？

藍委翁曉玲指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）藍委翁曉玲指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲指控他過去答應捐給清大1500萬卻食言，私德有問題，清大24日發聲沒收到款項，被不少學者、媒體人翻出過往相關資料打臉質疑。

昨（25）日有不少名校教授語帶嘲諷說，善心人若想捐款給校方，絕對不會發生給了錢過了快30年說沒收到錢這種事，包括旅美教授陳時奮、退休醫師楊斯棓、政治工作者周軒等人，都特別翻找出過往清大發布資料和相關報導，打臉翁曉玲和清大說詞。

相關新聞：有無收到曹興誠捐款？清大今昔說法不一 名校教授們這樣酸……

成功大學教授李忠憲也透過臉書發文表示，沈君山圍棋捐款事件，曹興誠是捐款人，第一次看到捐款人捐錢多年以後，在收錢的校長過世以後，被清大說根本沒有捐，他認為這件事情最好笑的地方，就在清大前校長陳力俊以前說有，而且留在學校的紀錄裡面，現在出來否認說他以前說錯了，沒有這筆捐款。

李忠憲表示，陳力俊曾是清大校長，不是隨隨便便的一個老人，這樣前後打臉的情況是不是很好笑？他無奈說，反正台灣人很習慣，為了政治目的，自己前後打臉，多的不得了！
他接著分析，大學希望人家捐款，所以對捐款這種事情的處理都非常小心，通常只有感謝再感謝，不會像流氓一樣惡行惡狀，「第一次聽到之前說有，然後有一天突然為了服務政治，說沒有。」
最後李忠憲直言，清大可能嫌捐款太多，自己出來搞這種麻煩，下次有誰敢捐錢給清大？他並良心給建議：「企業家如果要捐錢，還是捐給成大比較保險！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中