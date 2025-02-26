替曹興誠抱屈 李忠憲：誰敢捐錢給清大？

藍委翁曉玲指控曹興誠過去答應要捐給清大1500萬卻食言。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免藍委徐巧芯領銜人遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，藍委翁曉玲指控他過去答應捐給清大1500萬卻食言，私德有問題，清大24日發聲沒收到款項，被不少學者、媒體人翻出過往相關資料打臉質疑。

昨（25）日有不少名校教授語帶嘲諷說，善心人若想捐款給校方，絕對不會發生給了錢過了快30年說沒收到錢這種事，包括旅美教授陳時奮、退休醫師楊斯棓、政治工作者周軒等人，都特別翻找出過往清大發布資料和相關報導，打臉翁曉玲和清大說詞。

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成功大學教授李忠憲也透過臉書發文表示，沈君山圍棋捐款事件，曹興誠是捐款人，第一次看到捐款人捐錢多年以後，在收錢的校長過世以後，被清大說根本沒有捐，他認為這件事情最好笑的地方，就在清大前校長陳力俊以前說有，而且留在學校的紀錄裡面，現在出來否認說他以前說錯了，沒有這筆捐款。

李忠憲表示，陳力俊曾是清大校長，不是隨隨便便的一個老人，這樣前後打臉的情況是不是很好笑？他無奈說，反正台灣人很習慣，為了政治目的，自己前後打臉，多的不得了！

他接著分析，大學希望人家捐款，所以對捐款這種事情的處理都非常小心，通常只有感謝再感謝，不會像流氓一樣惡行惡狀，「第一次聽到之前說有，然後有一天突然為了服務政治，說沒有。」

最後李忠憲直言，清大可能嫌捐款太多，自己出來搞這種麻煩，下次有誰敢捐錢給清大？他並良心給建議：「企業家如果要捐錢，還是捐給成大比較保險！」

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