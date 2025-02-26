越南影帝隻身來台拍戲 張鈞甯送3字封號

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯首次和越南影帝連炳發合作公視《化外之醫》，劇中他像「怪醫黑傑克」一般，擁有高超醫術卻遊走在法律邊緣，私下則是沒有經紀人和助理陪在身邊，張鈞甯指出他從前置時期就像「獨行俠」一樣，自己來讀本、跟演員一起上課，又自己回家，但他並未因此被孤立，以幽默搞笑融入劇組，張鈞甯眼中的連炳發其實幽默感十足，大讚他：「是個心胸寬大、內心開放的人。」

連炳發（左）在《化外之醫》為了住院的媽媽來台，和張鈞甯有許多衝突戲。（公視提供）

連炳發飾演的主角原本在越南擁有合法醫師執照，但為就近照顧受重傷的母親並籌措巨額醫療費用，只好在台灣進行非法醫療。連炳發透露，主角操刀的手術大多在醫院外進行，無論是廁所或火車站，都可以成為這位「密醫」執行醫療的地點。

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製作人湯昇榮表示，當初為尋找飾演「范文寧」的合適演員前往越南選角，晚上回飯店在Netflix上看到由連炳發主演的一部越南電影「雙郎」便感到驚為天人：「他非常獨特，氣質與我們想要的范文寧非常接近，具備神秘而憂鬱的氣息。」

連炳發在《化外之醫》劇中為就近照顧在台受重傷的母親，從越南來到台灣生活。（公視、中華電信、瀚草文創提供）



另外，湯昇榮分享創造「范文寧」角色的靈感來源，「7年前，有一位編劇告訴我，她在手術室時遇到一名外國口音的醫生，後來發現他是一位從菲律賓來的神秘開刀手」。

因此影集故事就從一個受困在台灣但具備高超街頭智慧和外科手術技能的醫師角色展開，並且為他設計了一段英雄旅程，目的便是希望能突破台灣觀眾對東南亞的刻板印象，同時讓東南亞觀眾也能感受到這齣影集的用心：「說到東南亞，他們其實正在冉冉上升中，台灣人對這些現象也應當有所了解。」湯昇榮也強調，「公共電視一直有很好的題材選擇，尤其是這幾年做了很多與台灣社會脈動相關的影集。」

《化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點在中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。

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